Kahraman doktor olmak için 30 hastaya bilerek kalp krizi geçirtti, 12'sini öldürdü

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde kamuoyunu sarsan bir davanın duruşmaları başladı.

30 HASTAYA BİLEREK KALP KRİZİ GEÇİRTMİŞ

53 yaşındaki anestezi uzmanı Frédéric Pechier, 30 hastayı kasten zehirlemekle ve bu vakalardan 12'sinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Savcılık, doktorun, kendi yeteneklerini ön plana çıkarmak amacıyla düşük riskli ameliyatlar sırasında hastaların kalp krizi geçirmesine neden olduğunu iddia ediyor.

KAHRAMAN DOKTOR İMAJI YARATMA AMACI TAŞIDI

Dava, 2008 ile 2017 yılları arasında Saint-Vincent Kliniği ile Franche-Comté Polikliniği'nde meydana gelen olağan dışı kalp durması vakalarına dayanıyor. Fransız basınına göre, Pechier'in bazı hastalara bilinçli olarak yüksek dozda anestezi uyguladığı ve ardından durumu "müdahale ederek kurtaran" doktor rolüyle öne çıktığı öne sürülüyor. Bu durumun, meslektaşlarını küçük düşürme veya kahraman doktor imajı yaratma amacı taşıdığı iddia ediliyor.

EN GENÇ MAĞDUR 4 YAŞINDAYDI

Şüpheli vakaların en küçüğü, 2016 yılında bademcik ameliyatı geçiren 4 yaşındaki Teddy oldu. İki kez kalbinin durduğu bildirilen çocuk, şans eseri hayatta kaldı. En yaşlı kurban ise 89 yaşında bir hastaydı. Soruşturma kapsamında toplamda 70'ten fazla kalp durması vakası mercek altına alındı, ancak yalnızca 30'u davaya dahil edildi.

17 YILLIK ADALET BEKLEYİŞİ

2017 yılında başlayan resmi adli soruşturma, tıp camiası için de büyük yankı uyandırdı. Tıbbi raporlar, tanık ifadeleri ve ilaç kayıtlarının incelenmesi 8 yıl sürdü. Nihayet dava açıldığında, bazı aileler 17 yıldır adalet beklediklerini dile getirdi. Bu ailelerden biri olan Amandine Iehlen, 2008 yılında böbrek ameliyatı sırasında babasını kaybetmişti. Otopsi raporunda aşırı doz anestezik maddeye rastlandığı ortaya çıktı.

DOKTOR SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Mahkeme salonuna girdiğinde bazı yakınlarının "Hadi Fredo" diyerek destek verdiği Pechier, ilk ifadesinde kendini savundu. Basına yaptığı açıklamalarda da, "Ailelerin yaşadığı acıyı anlıyorum ancak bu trajedilerden ben sorumlu değilim." diyerek suçlamaları reddeden Pechier, duruşma boyunca gözaltında olmayacak, ancak yargı denetimi altında kalacak.

EMSALİ OLMAYAN DAVA

Davanın başsavcısı Etienne Manteaux, bu süreci "Fransız hukuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir vaka" olarak tanımladı. Mahkemede, doktorun bazı durumlarda ilaç torbalarını bilinçli olarak değiştirdiği ve hastalarda kriz ortamı yaratarak kendini ön plana çıkardığı iddiaları değerlendirilecek.

MÜEBBET HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Eğer suçlu bulunursa, Frédéric Pechier, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Savunma tarafı ise iddiaların kanıtlanamayacağını öne sürerek beraat talebinde bulunuyor. Duruşmaların haftalarca sürmesi bekleniyor.