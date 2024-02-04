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Kadın yolcudan taksi şoförüne skandal sözler

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Aydın'da bir kadın yolcu, bindiği taksinin şoförüne önce küfretti, ardından tehditler savurdu. Taksi içi kameraya yansıyan görüntülerde alkollü olduğu tahmin edilen kadın yolcunun taksi şoförüne, "Beni arızaya bağlama, burası Ankara değil. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dediği görüldü.

Aydın'da bir kadın yolcu, bindiği taksinin şoförüne küfür ve tehditler savurdu. Skandal olay, taksi kamerasına yansıdı.

ALKOLLÜ YOLCULAR TAKSİDE OLAY ÇIKARDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Dün gece saatlerinde alkollü olduğu tahmin edilen dört kişi taksiye bindi. Sokakları tam bilmediğini söyleyen taksi şoförü, yolculardan gidecekleri adresi tarif etmelerini istedi.

KADIN YOLCU, ŞOFÖRE KÜFRETMEYE BAŞLADI

Ön koltukta oturan kadın yolcu, bir anda taksi şoförüne küfretmeye başladı. Şoför, taksi içi kameranın kaydettiğini ve küfretmemesi konusunda kadın yolcuyu uyardı.

"SENİN GİBİ TAKSİCİLERİ ARKADAN VURSUNLAR"

Bir türlü sakinleşmeyen kadın, tehditler savurarak, "Benim silahım yok, adamların silahı var üstünde. Sonra vuruyorlar, neyin kafasını yaşıyorsun sen? Beni arızaya bağlama, burası Ankara değil. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

KAMERAYA YANSIDI

Kadın yolcuyu arkadaşları güçlükle taksiden indirdi. Olay kameraya anbean yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Aydın Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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