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Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Bingöl'de 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

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Haberler.com stüdyosuna konuk olan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki deprem riskine dair değerlendirmelerde bulundu. Bingöl'ün Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı'nın çarpıştığı noktada olduğunu ve bu sebeple en tehlikeli bölge olduğunu belirten Moriwaki, Bingöl'de 7.2 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Moriwaki, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'in tehlikeli bölgeler olduğunu belirtti.

"BİNGÖL'DE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Türkiye'de tehlikeli bölgelere dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, " Bingöl, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay hattının çarpıştığı noktada kalıyor. Bingöl'ü en tehlikeli bölge olarak söyleyebilirim.Son 3 senede 4-5 büyüklüğünde depremler oldu. Türkiye'de depremler domino taşı gibi ama bazen geriye doğru gidiyorsa depremler Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis bu bölgeler tehlikeli olur. Bingöl'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem olabilir. 1939'da Erzincan'da deprem oldu, 1941'de Tokat'ta ve doğudan batıya sıra sıra geldi. 99'da Gölcük depremi oldu. Çanakkale'de 1912'de deprem oldu. Arada kabaca 110 km var. Orada 8 tane fay hattı var. Birkaç tane beraber veya tek deprem olabilir. Hatta 8 tane birlikte deprem olabilir." ifadelerini kullandı.

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Bingöl'de 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Bingöl'de 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Kaynak: Haberler.com / Melis Yaşar - 3.Sayfa

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