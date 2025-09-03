Haberler

İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Adayı Hayatını Kaybetti

İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Adayı Hayatını Kaybetti
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Adayı Hayatını Kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Uçağın enkazı, inceleme için Selçuk Efes Havalimanı'na getirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının enkazı kaldırılırdı. Selçuk Efes Havalimanı'na getirilen uçağın parçaları, inceleme için Ankara'ya gönderilecek.

Olay, sabah saatlerinde Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 08.39'da Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, saat 08.50 sıralarında Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve belediyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın düştüğünün belirlendiği bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu öğrenildi.

Düşen eğitim uçağının ilk belirlemelere göre, irtifa kaybedip dik bir şekilde mısır tarlasına çakıldığı öğrenildi. Bir kaç metre alandaki mısırları biçtiği görüldü. Olay yerinde uzmanlarca yapılan çalışmalar sürerken Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi de uçak enkazından çıkartılarak cenaze aracına bindirildi.

"Baş üstü yere çakıldı"

Görgü tanığı, evli ve 2 çocuk babası olan mısır tarlası sahibi Ali Çoban (66), uçağın tarlasına düştüğünü belirtip, "Evime 200 metre uzakta bahçedeydim. Uçağın süzüldüğünü gördüm. Baş üstü yere çakıldı. Benim tarlama düştü. Hemen olay yerine koştum. Benzin kokuyordu vatandaşları da gelince yaklaştırmadım patlama olur diye. Yetkililere haber verdim. Jandarma ekipleri 7-8 dakika içerisinde geldi. Egzoz dumanı gibi duman çıkarıyordu yanma yoktu" dedi.

Berfu Hatipoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kabin amiri olduğu öğrenildi. Hayali pilot olmak olan Hatipoğlu'nun üç aydır eğitim gördüğü, eğitimin içerisinde var olan tek başına uçuşlara başladığı ortaya çıktı.

Enkaz kaldırıldı

Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından uçağın enkazı vinçle bulunduğu yerden kaldırılarak, inceleme yapılmak üzere Selçuk Efes Havalimanı'na getirildi. Buradaki ilk incelemelerin ardından uçağın enkazı Ankara'ya götürülecek. - İZMİR

