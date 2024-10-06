Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da ­Yedikule surlarında yaşanan vahşetin yankıları sürerken İzmir'deki bir korku evindeki reklam amaçlı asılan pano ve plastik mankenler tepki çekti. Vatandaşın şikayeti sonucu parçalanmış kadın vücudu maketleri polis ve zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Türkiye, Fatih'teki Yedikule surlarında yaşanan vahşetle sarsıldı. İzmir'deki korku evi önündeki parçalanmış kadın vücudu maketleri, 19 yaşındaki Semih Çelik'in, İkbal Uzuner'i ve Ayşenur Halil'i katletmesini çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda kullanıcıdan tepki dolu paylaşımlar geldi. Tepki çeken korku evine gelen polis ve zabıta ekipleri maketleri tek tek kaldırdı.

AZRAİL KÖŞKÜ KORKU EVİ

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semti 1485. Sokak'taki 'Azrail Köşkü Korku Evi' isimli işletmenin dış cephesine reklam amacıyla asılan bir kanlı baş, bir başı olmayan kanlı vücut maketi, bir kafatası, 3 korku mankeni, bir kanlı çocuk maketi, bir kanlı kol ve el maketi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaş çektiği videoda, "Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye yok mu burada, böyle bir saçmalık olamaz. Bu sokaktan insanlar çocuğuyla geçemeyecek mi?" diyerek tepki gösterdi.

İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

RAHATSIZ EDİCİ TASVİRLER KALDIRILDI

Sosyal medyada paylaşılan video, İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in (19) 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki topladı. Yapılan şikayetler sonucunda polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Ekipler, Alsancak semtinde bulunan 'Freddy Korku Evi' ve diğer korku evlerindeki rahatsız edici tasvirleri de kaldırmak için çalışma başlattı.

İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 6 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren oyun evi (korku evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Yedikule İstanbul 3-sayfa Plastik Zabıta Güncel Yaşam İzmir

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı

Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
500

Yorumlar (1)

Volkan Cetin:

Ulan ülkede herkes sapıtmış aklı başında insan yokmu bu nedir ya

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE!
title