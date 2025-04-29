İzmir'de Trafikte Satırlı Kavga Kamerada
İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma, satırlı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, elinde satır bulunan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Trafikte satırlı kavga kamerada
İZMİR - İzmir'de 2 sürücü arasında çıkan tartışma satırlı kavgaya dönüşürken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası taraflar araçlarından inerek birbirine saldırdı. Kavga sırasında sürücülerden birinin elinde satır bulunduğu görülürken olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan elinde satır bulunan şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR BARIŞ - 3.Sayfa