Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı

Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı
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Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Ailenin cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönerken saldırıya uğradığı öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen otomobilde bulunan Adnan Ö. ve ailesi, kimliğin belirsiz kişilerce pompalı tüfek ve tabancalarla saldırısına uğradı.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

CEZAEVİNDEKİ OĞULLARINI ZİYARETTEN DÖNEN AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Saldırganlar aracı adeta tararken daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Jandarma ekibi bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunanlardan Adnan Ö. ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Adnan Ö.'nin karısı Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

SİLAH ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunulduğu öğrenilirken, şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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