İzmir'de korkutan deprem Merkezi üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, vatandaşların panik olmalarına neden oldu.

İzmir'de korkutan deprem

İZMİR - Merkezi üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, vatandaşların panik olmalarına neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.53'deki depremin derinliği 10,19 kilometre olarak ölçüldü.

İzmirlilerin işyerlerine varmak üzere olduğu dakikalarda meydana gelen deprem, hisseden vatandaşların panik olmalarına neden oldu.