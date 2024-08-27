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İzmir'de baba katliamı! 3 çocuğunu öldürüp kendini vurdu

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İzmir'de çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe götüren baba, katliam yaptı. Çocuklarına kurşun yağdıran baba, sonrasında aynı silahla intihara kalkıştı. 3 yavru olay yerinde can verirken, 1 çocuk ve baba ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Olayda Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

YAKININI ARAYIP OLANLARI SÖYLEMİŞ

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü

ÜÇÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hiranur ve Vesih Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü

Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü

Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa izmir Çocuk Cemre Baba Olay İzmir Suç 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (51)

Furkan Kutlay:

Dün gece haberlere yansıyan 8 cinayet bu hariç Bence ülke uçuruma gidiyor herkes agresif herkes sinirli Herşeyin başı ekonomi Yazık bu milleti çıldırtırlar Bir insan 3 evladını nasıl öldürür Şeytan bile bu adamın yanında hiç kalır

360
38
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Mustafa Turk:

İMANİN OLMADİGİ TOPLUM BOYLE VAHSET YASATMAYA MAHKUMDUR

190
178
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ADANALI :

Millet cinnet halinde.. Çok üzücü

267
9
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VEFA:

Başka ülkeyle savaşa hiç gerek yok. Bu ülkede her gün insanlar; yaşamla, kendi kendileri ile olan savaşta patır patır dökülüyor!... Birileri çözüm İslam da mı dedi. Hadi oradan ya, güldürmeyin beni!...

128
127
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Ruhi Dağdeviren:

yokluk böyle bir şey Allah sabır versin ailesine

164
38
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dikduran adam:

kıyamet alametlerini yaşıyoruz resmen

171
7
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dikduran adam:

millet artık ölümü son değil ilk çare olarak görüyor yazık

137
12
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Yucel Bostanci:

Allah sonumuzu hayır eylesin. Evlatlarına kıyacak kadar ne yaşadın be adam.

138
0
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ZİYA BAŞKAN:

güzel ülkeme ne oluyor acaba son zamanlarda buna benzer haber öyle çok ki birilerinin bir şeyler yapması lazım

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Seyhmus Aydin:

Allah kimseyi yoldan çıkarmasın çok zor

95
2
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Tüm 51 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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