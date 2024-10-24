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2 çocuk, AVM'de dehşet saçtıktan sonra elini kolunu sallayıp kaçtılar

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İzmir'deki bir alışveriş merkezinde 15 yaşlarındaki iki çocuk, tartıştıklarını güvenlik personelini bacağından bıçakladı. Olaydan sonra kaçan çocukların rahat ve umursamaz tavırları kameralara yansıdı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Hilltown Alışveriş Merkezi'ne gelerek güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki iki çocuk, güvenlik personelini bacağından bıçakladı. Olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışan çocukların, elini kolunu sallayarak dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alışveriş merkezinde 2 çocuk dehşet saçtı, güvenlik görevlisini bıçakladı

Olay, dün akşam saat 17.30'da Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown Alışveriş Merkezi'nin giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş merkezine geldiklerinde sürekli taşkınlık çıkartan T.Ö. (15) ve U.F. (15) adlı çocuklar, yine AVM'ye girmek istedi. Çocukların AVM'ye girmesi üzerine güvenlik görevlisi Muhammet S. (34) onları dışarı çıkartmak istedi. Bunun üzerine çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıkarken güvenlik görevlisi Muhammet S. bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren çocuklar AVM'den koşarak kaçarken, güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığıldı. Muhammet S., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan iki çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik kamera görüntülerinden tespitleri yapılan çocuklardan T.Ö. saat 19.00 sıralarında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, U.F. ise saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çocuklar sorgulanmak üzere Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Alışveriş merkezinde 2 çocuk dehşet saçtı, güvenlik görevlisini bıçakladı

2 çocuk, AVM'de dehşet saçtıktan sonra elini kolunu sallayıp kaçtılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alışveriş Karşıyaka Güvenlik 3-sayfa Yaşam Çocuk izmir Suç

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