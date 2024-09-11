İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin cinayetinde sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Geçtiğimiz Pazar günü cansız bedeni bulunan Narin'in cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

ŞÜPHELİLER İÇİN HESAP GÜNÜ YARIN

Cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabilme ihtimali tüm yönleriyle inceleniyor. Öz amcası tutuklu olan Narin'in gözaltındaki anne, baba, ağabey, amca ve akrabaları yarın adliyeye sevk edilecek. Adliyede ifadesi alınacak olan şüphelilerin itiraflarıyla birlikte minik Narin'i kimin ve nasıl öldürdüğü netlik kazanacak.

İTİRAFÇININ EŞİ KONUŞTU

Narin'in kim ya da kimler tarafından katledildiği tüm yönleriyle soruşturulmaya devam ederken Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"SALİM TUTUKLANDI, KOCAN DA TUTUKLANACAK"

AHaber'e konuşan Özkan, Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'ın üvey annesi ile ilgili şunları söyledi: Salim'in üvey annesi evimize geldi. Cesedin bulunduğu gün. Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak. Bundan ne anlıyorsunuz? Sonra Arif Güran'ın evine gitti. Sonra Barış Güran (Salim Güran'ın kardeşi) gece 23.00'de jandarma ile gelerek eşimi gözaltına aldılar.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Şüphelilerden Nevzat B. (48) de jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve dün adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.