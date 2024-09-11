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İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak" demiş

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Narin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan konuştu. Özkan, "Salim Güran'ın üvey annesi cesedin bulunduğu gün bize geldi. Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak diyerek Arif Güran'ın evine gitti" dedi.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin cinayetinde sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Geçtiğimiz Pazar günü cansız bedeni bulunan Narin'in cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

ŞÜPHELİLER İÇİN HESAP GÜNÜ YARIN

Cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabilme ihtimali tüm yönleriyle inceleniyor. Öz amcası tutuklu olan Narin'in gözaltındaki anne, baba, ağabey, amca ve akrabaları yarın adliyeye sevk edilecek. Adliyede ifadesi alınacak olan şüphelilerin itiraflarıyla birlikte minik Narin'i kimin ve nasıl öldürdüğü netlik kazanacak.

İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İTİRAFÇININ EŞİ KONUŞTU

Narin'in kim ya da kimler tarafından katledildiği tüm yönleriyle soruşturulmaya devam ederken Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

"SALİM TUTUKLANDI, KOCAN DA TUTUKLANACAK"

AHaber'e konuşan Özkan, Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'ın üvey annesi ile ilgili şunları söyledi: Salim'in üvey annesi evimize geldi. Cesedin bulunduğu gün. Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak. Bundan ne anlıyorsunuz? Sonra Arif Güran'ın evine gitti. Sonra Barış Güran (Salim Güran'ın kardeşi) gece 23.00'de jandarma ile gelerek eşimi gözaltına aldılar.

İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Şüphelilerden Nevzat B. (48) de jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve dün adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Üvey Anne 3-sayfa Hukuk

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Yorumlar (3)

Emre null:

Gaybi yalnız ALLAH bilir ayetinin açıklaması Burda yuce Allah Kendisi bildirmeden kimse gaybi bilmez anlaminda bunu demiştir yani herseyi Allah bilir ama ALLAH sevdiği bir kuluna gaybi bildirebilir mesela İstanbul depreminin ne zamn olacağını yuce Allah bilir ama yuce ALLAH İstanbul depreminin tarihini bir ilhamla bir rüyayla sevdiği bir kuluna bildirebilir bu ayette ALLAH kendisi olmadan kendisi bildirmeden gaybin bilinemeyecegini buyurmaktadir yoksa kimse asla bilmeyecegi kimseye söylemeyeceği anlaminda değil Yuce Allah dilediği sevdiği insanlara gaybi bildirebilir

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Sir 27:

beynimiz yandı bu nasıl çarpık ilişki üvey anne üvey baba üvey kardeş üvey amca

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Ali Tokgönül:

Nasıl bir aile topluluğu var bu köyde arkadaş ? Kimin eli kimin boğazında belli değil . Biraz kırıcı olacak ama , bunlar ehlileştirilmesi lazım . Arkadaş insan çileden çıktımı böylesi hakaretlerde ağzından çıkıveriyor .

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