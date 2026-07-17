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Beşiktaş'ın iki yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Bakın kaç kupon yapmışlar

Beşiktaş'ın iki yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Bakın kaç kupon yapmışlar
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Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı profesyonel liglerde görev yapan yöneticilere yönelik bahis operasyonunun detayları gün yüzüne çıktı. 13 farklı kulüpten 19 yöneticinin adının geçtiği soruşturmada, Beşiktaşlı iki yöneticinin kendi takımları aleyhine ve gol bahislerine oynadıkları kupon sayıları 2 bin 500'ü buldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında 19 kulüp yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.
  • Beşiktaş yöneticisi Tolga Kırgız 1488, Kerem Gürel 996, Ahmet Akçelik ise 53 şüpheli kupon oynadı.
  • Soruşturma kapsamında 13 farklı kulüpten 19 yöneticinin toplam 3 bin 417 şüpheli bahis işlemi tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türk futbolunu derinden sarsan yasa dışı bahis ve bahis şikesi operasyonunda detaylar şoke etti.

2020-2026 yıllarına ait resmi bahis platformu verileri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelenmesiyle başlayan süreçte, 19 kulüp yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BİLANÇO DİKKAT ÇEKİCİ: TOPLAM 3 BİN 417 ŞÜPHELİ KUPON

Başsavcılık tarafından hazırlanan raporda, şüpheli yöneticilerin görevde oldukları dönemlerde kendi kulüplerinin maçlarında rakip takım lehine veya gol sayılarına (alt/üst) yönelik oynadıkları kuponların toplamı dudak uçuklattı. Yapılan tespitlere göre, listede adı geçen 19 yöneticinin yasal bahis platformları üzerinden toplamda 3 bin 417 adet şüpheli bahis işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİCİLERİNDEN İNANILMAZ RAKAMLAR

Soruşturma dosyasının en çarpıcı bölümünü ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde görev yapmış yöneticilerin bahis istatistikleri oluşturdu. Yöneticilerin oynadığı kupon sayıları adeta birer bahis bağımlısı olduklarını gözler önüne serdi.

Sadece Tolga Kırgız'ın kendi takımının maçlarına ve rakip takım lehine 1488 adet, bir diğer yönetici Kerem Gürel'in ise 996 adet şüpheli kupon yaptığı saptandı. Listede yer alan üçüncü Beşiktaşlı yönetici Ahmet Akçelik'in ise 53 kupon oynadığı rapora yansıdı.

İŞTE SORUŞTURMADA ADI GEÇEN YÖNETİCİLER VE KUPON SAYILARI

MASAK raporları doğrultusunda kendi takımlarının aleyhine veya gol sayılarına yönelik bahis oynadığı tespit edilen 13 farklı kulüpteki 19 yöneticinin tam listesi ve kupon sayıları şu şekilde:

Tolga Kırgız - Beşiktaş Jimnastik Kulübü - 1488

Kerem Gürel - Beşiktaş Jimnastik Kulübü - 996

Ahmet Akçelik - Beşiktaş Jimnastik Kulübü - 53

Avni Akdemir - Erzurumspor Futbol Kulübü - 218

Ünsal Yamaner - Bandırmaspor Kulübü - 144

Savaş Tatil - Adanaspor A.Ş. - 124

Hasan Turan Güven - Altay Spor Kulübü - 78

Ali Şen - Boluspor Kulübü - 61

Özgür Durşen - Gençlerbirliği Spor Kulübü - 50

Maruf Güneş- Galatasaray - 48

Halil İbrahim - Yavaş Boluspor Kulübü - 28

Hüseyin Gözütok - Bodrum Spor - 27

Ali Gürsoy - Boluspor Kulübü - 22

Ömer Çetin - Karaman Futbol Kulübü - 18

Sezgin Özkan - Gençlerbirliği Spor Kulübü - 16

Barış Orhunbilge - Altınordu Futbol Kulübü - 14

Murat Şabablı - Boluspor Kulübü - 13

Kemal Aydın - Balıkesirspor Kulübü - 12

Ali Sancak - Adana Demirspor A.Ş. - 7

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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