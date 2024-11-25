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Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü

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Ankara'da, ev sahibinin yasal kira zammının 5 katı üzerinde artış talebini kabul etmeyen baba ve kızı, ev sahibi tarafından darp edildi. Ev sahibinin kanuna aykırı zam talebine karşı çıkan ve engelli bir çocuğu olan Kaysal ailesi, ev sahibinin ağır cezayla yargılanmasını talep ediyor. Saldırgan ev sahibi, gözaltına alındı.

Ankara'da baba ile kızı, ev sahiplerinin yasal zammın 5 katı üzerindeki artış talebini kabul etmedikleri için öldüresiye darp edildiğini iddia etti. Ev sahibinin mahkeme kararına uymadığını ve engelli oğlu üzerinden sürekli tehdit edildiğini ileri süren mağdur kadın, kendisini ve engelli babasını hastanelik eden saldırganın en ağır cezayla yargılanmasını istedi.

Olay, 18 Kasım akşamı Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İstanbul'da yaşayan A.T. (38), 4 senelik kiracıları Himmet Kaysal (58) ve kızı Seçil Kaysal'ın (33) ödedikleri 4 bin 200 liralık kira bedelini az buldu. Yasal zammı uygulayan baba ve kızına karşı çıkan A.T., evi için ayda 20 bin lira ödenmesini istedi. İstenen bedelin kanuna aykırı olduğunu söyleyen Kaysal ailesi ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Durum üzerine Ankara'ya gelen A.T., aileye saldırmak için kiracıların yaşadığı sokaktaki boş bir dükkanı kiraladı. Kiraladığı dükkanda yaşamaya başlayan A.T., yoldan çocuğu ile birlikte geçen Seçil Kaysal ile karşılaştı. A.T.'nin demir sopalı saldırsına uğrayan Kaysal, babasını arayarak yardım istedi. Kızını kurtarmak isteyen yüzde 70 fiziksel engelli Himmet Kaysal da ev sahipleri A.T.'nin saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince olaya müdahale edilirken yaralı baba ile kızı hastaneye nakledildi. Saldırgan ev sahibi ise gözaltına alındı.

KABURGA VE SOL KOLUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Uğradıkları saldırı nedeniyle Seçil Kaysal'ın kaburgasında ve sol kolunda kırıklar oluştu. Açılan başına da 3 dikiş atılan Kaysal'ın babasının ise burnu kırıldı. Vücudunun farklı yerlerinde morluklar ve şişlikler olan baba ile kızı, saldırgan ev sahiplerinin hak ettiği cezayı almasını istedi. İki yıla yakındır tehdit, hakaret, taciz ve benzeri saldırılara maruz kaldıklarını dile getiren aile yaşadıkları sebebiyle korku ve endişe duyduklarını ifade etti. Canını en çok engelli oğlu üzerinden yapılan tehditlerin acıttığını söyleyen anne Kaysal, yetkililerden yardım istedi.

Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü

"ELİNDEKİ SOPA ÜZERİMDE KIRILDI"

Yaşadıkları olayla ilgili konuşan mağdur Seçil Kaysal: "Dört seneye yakındır burada ailemle beraber yaşıyorum. Son bir buçuk senedir kira artışları yüzünden en sahibimle sürekli sorunlar yaşıyorum. Her mahkemeye gittiğimizde yasal zam üzerinden artış yapılması kararı verildi ama ev sahibi kabul etmedi. Engelli çocuğum üzerinden beni tehdit ediyordu. Dün oğlumu berbere götürüyordum. Yakınlarda bir dükkan kiralamış. Bir anda oradan çıktı. Tartışma çıkardı. Engelli oğlumu hedef gösterip, 'seni bu oğlunun acısıyla yaşatacağım' dedi. Yanıma gelip yumruk attı ve sopayla saldırdı. Yerde sürüklendim. Elindeki sopa üzerimde kırıldı, sonra da demir sopayla vurmaya devam etti. 25 dakika dayak yedim. Başımda 3 dikiş var. Sol kolum tamamen kırık. Kaburgalarımda da kırıklar var. Eğer iyileşmezse ameliyat olma durumum var" dedi.

Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü

"BİZDEN 20 BİN LİRA KİRA İSTEDİ"

Ev sahiplerinin sürekli kendilerini yıldırmaya çalıştığını ifade eden Kaysal, "Ev sahibi bize, 'Ben ev sahibiyim. Benim belirlediğim kiraya oturacaksın. Adalet ve kanun tanımam, istediğin yere şikayet et' dedi. Hakkında aldırdığımız uzaklaştırma kararlarını iptal ettirmeyi de başardı. Bizden 20 bin lira kira istedi. Biz de yasal olan zammı uyguladık ve 4 bin 200 lira ödemeye başladık. Ev sahibi bundan önce de dört kez elektrik ve su aboneliğimizi kapattı. Çok korkuyorum. İki çocuğum var. Birisi zaten engelli. Korkudan okula gönderemiyorum. Gözleri önünde darp edildim. Çocuğum, 'anneme vurma bana vur' dedi. Tehditlerden dolayı çocuğumu başka bir okula göndermek zorunda kaldım. Bu gidişle bu okuldan da alacağım" şeklinde konuştu.

Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü

"BABAMIN BURNUNDA KIRIKLAR VAR"

Duruma bir çözüm getirilmesini isteyen Kaysal, "Şikayette bulundum, kendisi karakolda şu anda. Bugün savcılığa sevk edilecek. Oradan da hakimliğe çıkılacak. Tutuklanmasını istiyorum ve devletin bu soruna bir çözüm bulmasını bekliyorum. Babam da darp edildi. Burnunda kırıklar var. Geçirdiği iş kazası nedeniyle yüzde 70 engelli durumda zaten. Elindeki sopayla babama da saldırdı" ifadelerini kullandı.

Baba Himmet Kaysal ise hiçbir suçlarının olmadığı belirterek şöyle konuştu; "Ben engelli biriyim. Sağ bacağımda ve sol kolumda toplam 24 platin takılı. Dün kızım aradı. 'Baba yetiş, ev sahibim beni darp ediyor' dedi. Bu engelli halimle oraya nasıl gittim bilmiyorum. Gittiğimde bana sopayla vurmaya başladı. Sonra da merdivenlerden sürükledi. Burnumda ve gözümde hasar oluştu. 3 senedir tehdit ediliyorum. Ben yasal artış neyse onu uyguladım. Ev sahibi kapımın önüne kadar gelip bana, 'Ya 20 bin lira vereceksin ya da ben seni bu evden çıkarmasını bilirim' diyor. Kızıma küfürlü mesajlar atıp beni ve ailemi tehdit ediyor. Mahkeme bizi haklı görmesine rağmen kararlara uymuyor. 'Hükümeti de mahkemeyi de tanımam' diyor.

Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bunun sebebi sadece bir kişi ve hepimiz kim olduğunu biliyoruz....

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Haber YorumlarıNetherill:

para için neler oluyor hayatta :(

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Haber YorumlarıRealist:

Gariban edebiyatı yapıyorlar. Bu devirde 4 bin tl kiramı olur... Hükümet insanları birbirine düşürdü....Normal olarak 3 yıldır yüzde 100 enflasyon oranında artış olsaydı, bu gün 20 bin olurdu zaten...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkeyi ve ekonomiyi bu hale getirenler kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirdi bu sorunlar eskidende vardı ama bu kadar çok değildi

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