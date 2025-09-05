İstanbul Valisi Davut Gül asayiş verilerini açıkladı, yeni eğitim ve öğretim dönemindeki önlemlere dikkat çekti

İstanbul Valisi Davut Gül, "Kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarında yüzde 50 civarında düşüşler söz konusu" dedi.

Gül, 2025 yılının ilk 8 ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı. Vali Gül, kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarında yüzde 50 civarında düşüşlerin söz konusu olduğunu belirterek, uyuşturucuyla mücadele ilgili ise "Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 124 arttı, yakalanan kenevir miktarı ise 3 buçuk katına çıktı" dedi. Vali Gül ayrıca yeni eğitim ve öğretim dönemi nedeniyle trafikte yoğunluğun daha da artacağını belirterek, "Bu sebeple akıcı ve güvenli ulaşımın sağlanması, özellikle okulların açık olduğu dönemlerde daha büyük önem taşıyor. Bu sebeple ek tedbirler aldık" diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında 2025 yılının ilk 8 ayında meydana gelen asayiş olaylarının verilerini paylaştı. İstanbul Valisi Davut Gül'e, Vali Yardımcısı M. Hüseyin Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"Kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarında yüzde 50 civarında düşüşler söz konusu"

Bu yılın ilk 8 ayına bakıldığında geçen senenin aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli suçlarda azalmanın devam ettiği, aydınlatma oranının da yükseldiğini gördüklerini dile getiren Vali Gül, "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da olay sayıları azalmaya aydınlatma oranlarımız artmaya devam ediyor. Özellikle kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarında yüzde 50 civarında düşüşler söz konusu. 2025 yılının ilk sekiz ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 11 bin 730 olurken tutuklama sayısı yüzde 145 artışla bin 890 oldu. Biz, bu rakamları sadece mesai arkadaşlarımızın başarısının bir göstergesi olarak görmüyoruz. Yakalanan her bir silahı, tutuklanan her bir kişiyi yansıtan bu rakamları aynı zamanda bir tehdidin, bir olumsuzluğun sokaklarımızdan uzaklaştırılması olarak okuyoruz" dedi.

"2024'ün aynı dönemine göre kurşunlama olayları yüzde 45 azaldı"

Organize suçlarla mücadelede önemli bir ölçüde azaldığını belirten Vali Gül, "Bu yılın ilk 8 ayında suç çetelerine karşı operasyon sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı, yakalanan şahıs sayısı bin 237 oldu. 42 milyar 470 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Yine, 2024'ün aynı dönemine göre kurşunlama olayları yüzde 45 azaldı" dedi.

"Ele geçirilen kaçak ürünlerle 1.5 milyar TL'den fazla vergi kaybı önlendi"

Kaçakçılık ile ilgili bilgi veren Vali Gül, "2025 yılının ilk 8 ayında operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre %18 arttı. Vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehdit eden ve merdiven altı üretimle ölüme davetiye çıkaran 308 bin litre sahte ve kaçak alkole el kondu. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta ele geçirilen kaçak ürünlerle 1.5 milyar TL'den fazla vergi kaybı önlendi. Suç ve terör örgütlerinin finanse edilmesinin önüne geçildi" dedi.

"Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 124 arttı, yakalanan kenevir miktarı ise 3 buçuk katına çıktı"

Uyuşturucu ile mücadele büyük adımlar atıldığını ifade eden Vali Gül, "Tek bir gayemiz var. Bu ülkenin bir evladını bile zehir tacirlerine feda etmemek. Geleceğimize sahip çıkmak. Kararlılıkla mücadele ettiğimiz bu alanda uyuşturucu imal edenlere ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırdık. Aynı zamanda, ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 124 arttı, yakalanan kenevir miktarı ise 3 buçuk katına çıktı. Mücadelemizi sadece arz cephesiyle sınırlı tutmuyor, uyuşturucuya giden yolları en başından kesmek için de çalışıyoruz. Taleple mücadele cephesinde toplumsal kalkanımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projemizle bilinçlendirdiğimiz annelerimizin sayısı, geçen yıla oranla 2 katını aştı. Bu zorlu mücadelede devletimizin yanında olan her bir vatandaşımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve medyamıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"İstanbul'un her noktasında denetim ve önlemlerimizi artırdık"

Okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çeken Vali Gül, "Hassasiyetle takip ettiğimiz başlıklardan bir diğeri şehrimizin güvenliğinin bir parçası olan trafik. Önümüzdeki hafta okulların açılmasıyla birlikte trafikteki yoğunluk daha da artacak. Bu sebeple akıcı ve güvenli ulaşımın sağlanması, özellikle okulların açık olduğu dönemlerde daha büyük önem taşıyor. Bu sebeple ek tedbirler aldık. İstanbul'un her noktasında denetim ve önlemlerimizi artırdık. Bütün gayemiz; her bir evladımızın evinden okuluna, okulundan evine, vatandaşlarımızın evinden işine, işinden evine güvenle gidip gelmesini sağlamak" dedi.

"Belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavan park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi kararını aldık"

Trafikle ilgili alınan kararları da paylaşan Vali Gül, "Bildiğiniz gibi motosiklet ve motorlu bisikletler ulaşımı kolaylaştırması ve ekonomik avantajlarından dolayı gün geçtikçe trafikte daha fazla yer alıyor. Bu durum, park yeri sorunlarını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yaya ve trafik akışını olumsuz etkiliyor. Bu sebeple motosiklet ve motorlu bisikletler için belediyelerimizce trafik akışını etkilemeyecek şekilde park alanlarının belirlenmesini istedik. Bu araçların kaldırım, yaya yolu ve meydanlara park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara giriş yapmasına kesinlikle müsaade edilmemesi kararlarını aldık. Bu vesileyle özellikle motosiklet sürücülerinden her zaman kasklarını takmalarını, hız sınırına, takip mesafesine ve aldığımız kararlara uymalarını rica ediyorum. Ayrıca; son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısının arttığına şahit oluyoruz. Bu durum; çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını ve vatandaşlarımızın sahillerden yararlanma haklarını olumsuz etkiliyor. Bu sebeple, ilimizde karavan park yeri olabilecek alanları belediyelerimizin tespit etmelerini ve bu konuda gerekli çalışmaları bir an önce tamamlamalarını istedik. Belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavan park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi kararını aldık" açıkladı. - İSTANBUL