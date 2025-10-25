Haberler

İstanbul'da Yeni Nesil Suç Örgütlerine Operasyon: 89 Gözaltı

İstanbul'da Yeni Nesil Suç Örgütlerine Operasyon: 89 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen polis operasyonlarında 105 adrese baskın yapıldı. 89 şüpheli yakalandı, 62'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütünün liderinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde, polis ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik 105 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 62'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yeni nesil suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Liderinin yurt dışında olduğu belirlenen suç örgütüne ilişkin yapılan 5 aylık çalışmaların ardından örgüte ait faaliyetleri deşifre etmek için 4 farklı operasyon düzenlendi. İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "ikamet kurşunlama", "araç kurşunlama", "nitelikli yağma", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 33 eyleme karışan şüphelilerin önce kimlikleri sonra yerleri tespit edildi.

İstanbul, Mardin ve Edirne'de eş zamanlı operasyon

Ekiplerin, tespiti yapılan şüphelileri yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde İstanbul, Mardin ve Edirne'de 105 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. 62 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, 11 adet tabanca ve 145 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan aranan şahısların da olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.