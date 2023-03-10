İstanbul'da tek teker üzerinde polisten kaçan motosikletli, cezadan kurtulamadı
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İstanbul'un Silivri ilçesinde, kullandığı motosikletle tek teker üzerinde polisten kaçan magandaya, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak' ve 'muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak' gibi 7 ayrı suçtan toplam 23 bin 108 lira para ceza verilirdi. Ayrıca, sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
İstanbul Silivri'de bir motorun trafikte tek teker şekilde seyir halinde olduğu anlara dair görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.
Sosyal medyada dikkat çeken görüntülerle ilgili, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, yapılan araştırmalarda motosiklet sürücüsünün İ.Ş. olduğu belirlendi.
İ.Ş.'yi trafikte seyir halindeyken gören polis, şüpheliyi durdurmak istedi ancak İ.Ş., diğer araçlara makas atarak polisten kaçtı. İ.Ş., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis tarafından önü kesilerek yakalandı.
Yapılan incelemede İ.Ş.'nin kullandığı motosikletin sigortasının ve muayenesinin olmadığı belirlendi.
Ekipler İ.Ş.'ye "ehliyetsiz araç kullanmak", "okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak", "muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak", "zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak", "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması", "trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluğu veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak", "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" maddelerinden toplam 23 bin 108 lira ceza kesti.
İ.Ş. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.