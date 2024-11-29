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İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Zehirlenen diğer 8 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken suçüstü yakalanan bir kişi tutuklandı.

İstanbul'da sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. Ümraniye, Fatih ve Şişli'de sahte içkiden zehirlenenlerden 7'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken 8'inin tedavileri devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Sahte içkiden zehirlenen Murat Calp, Erdoğan Tarhan ve Bekir Baybars yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bugün de Zekai Sevmezler, Orhan Akçamlı ve Hasan Günhan ile bir kişi daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Şentürk, Umut Calp, Şaban Olcay Ülker, Sibel Lupu, Berat İşleyen, Natalya Minyanova, Erdal Çilek ve Hasan Günhan'ın ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

12 ŞÜPHELİ YAKAYI ELE VERDİ

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zehirlenenlere sahte alkol temin eden şüphelilerin peşine düştü. Çalışmalar neticesinde tespit edilen 12 şüphelinin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramalarda 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan temin ettikleri belirlendi. Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda Ergün A. (46) ve Emrah A. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre K, çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

EĞLENCE MEKANLARINA SAHTE İÇKİ BASKINI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ise içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirilirken, işletmeciler M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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