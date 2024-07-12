Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'kara para aklama' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan aralarında fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 45 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınıp polis eşliğinde araca bindirilirken gülümsemesiyle dikkat çeken Güngen, adliyeye sevk edilirken ağladı.

SAHTE USTA VE KALFALIK BELGELERİ DÜZENLEMİŞLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik fenomen Neslihan ve eşi İnanç Güngen'e yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Güngenlerin ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının 50 güzellik salonu olduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edilmişti.

HAKLARIN 746 ŞİKAYET VAR

Neslihan ve İnanç Güngen'in yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı 'taksirle yaralama' suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. Güngenlerin dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında aklamaya yönelik eylemlerde bulundukları yönünde bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı.

2 BİN TL'YE BELGE DÜZENLEYİP 20 BİN TL'YE SATMIŞLAR

Şüphelilerin sahte ustalık ve kalfalık belgelerini 2 bin TL'ye Ankara'daki sahte belge düzenleyen kişiye hazırlatıp, franchaiselarına 20 bin liraya sattıkları, MEB, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumlarla yapılan yazışmada franchaiseların çoğunun sisteme kayıtlı belgesinin mevcut olmadığı, ürün takip sistemi konusunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmada veri tabanına kayıtlı herhangi bir ürünlerinin bulunmadığı da belirlenmişti. Neslim Güngen'in franchaiselarından hizmet alan ve sağlığı olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine taksirle yaralamadan işlem yapılan franchaiseların kendilerine yasadışı makine satışı yapan Güngen aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları da öğrenilmişti.

SIRADAN İPLERİ GENÇLEŞTİRME İPİ DİYE SATMIŞLAR

Öte yandan herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere Neslim Güngen etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi gibi adlar altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde mağdur edildiği bilgisine de ulaşılmıştı. Şüphelilerin franchaise anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri ile gerçekleştirildiği belirlenmişti.

HESAP HAREKETLERİNİN HACMİ 1,5 MİLYAR TL

Neslihan ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe aykırı sözde ticari faaliyetlere konu sahte fatura kesildiği, şirketler arasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu ve hayatın olağan akışına aykırı hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenilmişti. Şüphelileri yakalamaya yönelik 25 ilde 134 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla aralarında Neslihan ve İnanç Güngen'in de yer aldığı toplam 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

VERGİ MÜFETTİŞİ, NESLİM GÜNGEN İLE KAYIT DIŞI KONUŞMAK İSTEMİŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin hazırlanacak raporla ilgili şüpheli Neslim Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek şekilde görüşmek istediği de tespit edilmişti. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Gözaltına alınan aralarında fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 45 kişi adliyeye sevk edildi.