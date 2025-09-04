Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Çekmeköy'de bulunan bir restoranda öldüren 19 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı.

Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın boğazından bıçaklanarak öldürülmesi ülkeyi sarsarken; sıcak bir gelişme yaşandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan 19 yaşındaki katil zanlı Mustafa Can G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Mustafa Can G., üzerine atılı suçlamaları kabul etti.

CİNAYETİ ANLATTI

Şüpheli Mustafa Can Gül ifadesinde, savcı Kayhan'ı 10 yıldır tanıdığını söyleyerek, yanında çalıştığı dönemlerde Kayhan'ın kendisini defalarca kez dövdüğünü söyledi.

İşletme içerisinde bir miktar alacağı olduğunu anlatan Gül, "Kalan paramı almak için gittim, ilk olarak büfe içerisinde duran Bilal B.'nin yanına gittim, kalan paramı istedim. Bilal daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi, beni iterek 'dur yapma' demeye başladı.

Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı, kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti geldi, bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum, bıçak isabet etmedi, itişme sırasında büfeden dışarı çıktık yine itişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), önceden husumetli olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan Mustafa Can G. gözaltına alınmıştı.