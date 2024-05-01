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İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Sabah saat 05.30'da polis ekipleri trafiğe kapanacak yolları demir bariyer ve dubalarla keserek cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklara araçlar alınmazken sürücüler ise alternatif güzergahlara sevk edildi.

Trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle,

Saraçhane Parkı ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapatılacak yollar: Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Saraçhane ve çevre tedbirleri içinde kullanılabilecek alternatif caddeler: Abdülezelpaşa Caddesi, Kadir Has Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Haliç Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi.

Beyazıt Meydanı ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapatılacak yollar: Ordu CaddesiBeyazıt Meydan ve çevresinde kullanılabilecek alternatif caddeler: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Türkeli Caddesi, Koska Caddesi, Hayriye Tüccarı Caddesi.

Taksim, Şişli, Mecidiyeköy ve geniş çevresinde trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar: Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Kavşağı'ndan Taksim istikametine kapatılacak, trafik akımı Ortaklar Caddesi'nden Esentepe istikametine yönlendirilecektir.

Şişli Bomonti Tüneli Dolmabahçe istikametine kapatılacak, trafik akımı Akar Caddesi'nden Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarı'na yönlendirilecektir.

Şişli Kuştepe Kavşağı'ndan Geçit Sokak istikametine gitmek isteyen akım, Kuştepe Kavşağı'ndan kapatılacak trafik Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.

Çağlayan Hürriyettepe Kavşağı'ndan Şişli istikametine gitmek isteyen akım Hürriyettepe Kavşağı'ndan Darülaceze Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Akar Caddesi istikametinden Hürriyettepe Kavşağı'na gelen akım, Hürriyettepe Kavşağı'ndan Çağlayan istikametine yönlendirilecektir

Darulaceze istikametinden Okmeydanı istikametine gitmek isteyen akım Okmeydanı Kavşağı'ndan kapatılacak Odese Bulvarı'na yönlendirilecektir.

Piyalepaşa Bulvarı'ndan gelen akım Okmeydanı istikametine kapatılacak, Sadabat Viyadüğü istikametine yönlendirilecektir

Piyale Paşa Bulvarı'ndan Dolapdere istikametine gelen akım Dolapdere Kavşağı'ndan Taksim Yedi Kuyular istikametine kapatılacak, trafik Dolapdere Kavşağı'ndan Piyale Paşa Bulvarı'na geri yönlendirilecektir.Kasımpaşa Tuz Ambarı ışıklardan Şişhane Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacak, trafik Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy istikametine yönlendirilecektir.

Unkapanı Köprüsü'nden Taksim istikametine giden akım köprüye girmeden Ragıp Gümüş Pala ve Abdülezelpaşa Caddesi'ne yönlendirilecektir.

Sirkeciden Galata Köprüsü Karaköy istikametine gelmek isteyen akım kapatılacak Ragıp Gümüş Pala Caddesi'ne yönlendirilecektir

Ortaköy'den Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine gitmek isteyen akım, Ortaköy'den kapatılacak Dereboyu Caddesi ve Bebek istikametine yönlendirilecektir.

Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, ara sokaklardan çıkan akım Balmumcu Kavşağı Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.

Nişantaşı Kavşağı Rumeli Caddesi istikametine kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı'ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı istikametine yönlendirilecek. Ihlamur Kavşağı'ndan Şair Nedim Caddesi istikametine kapatılacak, Ihlamur Kavşağı'ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Taksim ve Küçük Çiftlik Caddesi istikametine kapatılacak trafik akımı Bomonti Tünel istikametine yönlendirilecek.

Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine Balmumcu Kavşağı'ndan kapatılacak, Balmumcu Kavşağı'ndan Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Boğaziçi Köprüsü kuzey istikametinden geliş (Sait Çiftçi) Beşiktaş Ortaköy ayrımından kapatılacak, Haliç istikametine yönlendirilecek.

İhtiyaç halinde E-5 kuzey yol Mecidiyeköy ayrımı kapatılacak, alternatif Çağlayan Haliç istikametine yönlendirilecektir.

E-5 güney yol Mecidiyeköy ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak, trafik akımı Zincirlikuyu Levent istikametine verilecektir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 1 Mayıs İstanbul Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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