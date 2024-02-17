İsmailağa Cemaati liderlerinden Seyfettin İnanç'ın kardeşi FETÖ'den Aranıyor

Aydınlık Gazetesi'nin yüksek yargı kaynaklarından öğrendiğini iddia ettiğine göre, İsmailağa cemaatinin liderlerinden Seyfettin İnanç'ın kardeşi Mehmet Bahadır İnanç, FETÖ soruşturmasından dolayı aranıyor. 2018 yılında FETÖ'nün, üyelerini deşifre olmamaları için "renklendirme" yöntemiyle tarikatlara ve bazı partilere sızdırıp kamufle etmeye çalıştığı belirlenmişti.

RENKLENDİRME YÖNTEMİ NEDİR?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün mahrem yapılanmasında yer alan "Garson" isimli gizli tanık, savcılığa bir SD kart verdi. Polis ekipleri SD karttan elde ettiği bilgileri "FETÖ Silahlı Terör O¨rgütü Emniyet Mahrem Yapılanması" başlığıyla raporlaştırdı.

Rapora göre, deşifre edilen FETÖ üyeleri, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla kamufle olup tarikat ve bazı partilere sızdı.

Örgütün bu yöntemi, "kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve sosyal medyada provokasyonlar üreterek hükümete karşı halk ayaklanması gibi huzursuzluklar yaratmak" için geliştirdiği tespit edildi.

Renklendirmenin örgüt stratejisinin "namusu" olarak gösterildiği dosyada, siyaset ve cemaat boyutları için ayrı planlamalar yapılacağı ve görevli örgüt mensuplarının renklenerek katıldığı grubun basın-yayın organlarını ve sosyal medya hesaplarını bilmesi gerektiği anlatıldı.

"BAĞLANTILARI SAYESİNDE KORUNUYOR" İDDİASI

Bahadır İnanç'ın, kendisi ile ilgili İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesinin 'arama' kararından sonra ortadan kaybolduğu iddialar arasında yer alıyor. Aydınlık'ın haberine göre, Ankara'da yargı kulislerinde Bahadır İnanç'ın, ağabeyi Seyfettin İnanç'ın AK Parti içindeki bağlantıları sayesinde korunduğu konuşuluyor.

AĞABEYİ, İSMAİLAĞA VAKFI'NIN KURUCULARI ARASINDA

İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Vakfı'nın kuruluş senedi Resmi Gazete'de 4 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmıştı. Vakfın kuruluş senedinde FETÖ soruşturmasından dolayı aranan Bahadır İnanç'ın ağabeyi Seyfettin İnanç'ın ismi de yer alıyor.

VAKFIN KASASI SEYFETTİN İNANÇ

Seyfettin İnanç'ın vakfın tüm para organizasyonunu yönettiği de iddialar arasında yerini koruyor. Seyfettin İnanç'ın ismi 2008 yılında Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla telefonunun dinlenmesi sonucu oluşturulan iletişim tespit tutanaklarından duymuştu. Mehmet Faruk Bürüngüz isimli kişiyle konuşan İnanç, erkek ve kız çocuklarının birlikte okumasından şikayet ediyordu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEDRESELERE BASKINA GELİYOR"

İnanç, iletişim tespit tutanaklarına da geçen bir başka konuşmasında da kendisine 'Genelkurmay'da gece yarılarına kadar toplantıdaydım' diyen Mehmet isimli şahsa 'Milli Eğitim Bakanlığı medreselere baskına geliyor, çok sıkıştırıyor.' diye yakınıyordu.

İsmailağa cemaati son olarak cemaate bağlı Hiranur Vakfı'na ait Kur'an kursunda 11 yaşındaki erkek çocuğun 15 yaşındaki bir erkek çocuk tarafından cinsel tacize uğramasıyla gündeme gelmişti.

İSMAİLAĞA CEMAATİ KİMDİR?

İsmailağa Cemaati, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun İstanbul Fatih'te Çarşamba semtindeki İsmailağa Camii merkez olmak üzere oluşturduğu, Nakşibendiliğin Halidî koluna bağlı bir cemaattir. Ehl-i Sünnet İslam anlayışını benimsediğini iddia eden cemaatte tasavvufî söylemler ağırlıklıdır.

Manevi olarak cemaatin lideri, 2022 yılındaki ölümüne kadar cemaat üyeleri tarafından Efendi Hazretleri olarak anılan, 1954 yılından emekli olduğu 1996 yılına kadar İsmail Ağa Camii'nin imamlığını yapmış olan Mahmut Ustaosmanoğlu'ydu.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından yerine vekil olarak Hasan Kılıç seçildi. Cemaat, kendini Sünni Müslümanların bir ilim ve kardeşlik cemiyeti olarak tanımlamaktadır.