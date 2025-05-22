İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı
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İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı
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Yaptığı evliliğin iptali için kızı tarafından açılan dava ile gündeme gelen 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç İstanbul'da özel bir hastaneden kimliği belirsiz kişilerce arabaya bindirilerek kaçırıldı. Kıraç'ın nereye götürüldüğü bilinmezken, ünlü iş insanının kaçırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca Kıraç'ın eşine yakın kişilerce kaçırıldığı, eşinin de arabada olduğu iddia edildi.

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, İstanbul'da gittiği hastaneden kaçırıldı.

İNAN KIRAÇ KAÇIRILDI

2024 yılının aralık ayında Emine Alangoya (75) yaptığı evlilik aile içinde krize neden olan İnan Kıraç'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, İstanbul'daki Koç Hastanesi'nden kaçırıldı.

İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

"EŞİ DE ARAÇTAYDI" İDDİASI

Öte yandan Kıraç'ın eşine yakın kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Olay esnasında Emine Alangoya'nın da Kıraç'ın bindirildiği araçta olduğu öne sürüldü.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

İnan Kıraç'ın kaçırılma anı hastane görevlilerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kıraç hastane önünde kimliği belirsiz kişilerce otomobile bindirilirken, hastane görevlileri engel olmak istedi. "Hastamızı hukuka aykırı şekilde çıkartıyorsunuz." uyarısını dinlemeyen kişiler, aracı hastane görevlilerinin üzerine sürdükten sonra uzaklaştı.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Kıraç'ın nereye götürüldüğü öğrenilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KIZI, EVLİLİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMIŞTI

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Öte yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç 1 Ocak 1937 İstanbul doğumlu Türk iş adamı ve sanayicidir. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur.

İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

İnan Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu'na bağlı olan Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak işe başladı. 1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'na daha sonra Koç Holding Otomotik Grubu Başkanlığı'na atandı.

1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotik Sektörü'nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve bir çok dev fabrikaya imzasını atmıştır. 1998 yılında İnan Kıraç, Claude Nahum ile bilrikte Kıraça Şirketler Topluluğunu kurdu.

İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldıİnan Kıraç ve Suna Kıraç

İnan Kıraç, 2000 yılında, eşi Suna Kıraç ile birlikte; "Suna ve İnan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi"ni kurdu. 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sanat konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da aynı vakıf Pera Müzesi'ni kurmuştur. 1 Mart 2007 yılında İstanbul Araştırma Enstitüsünü eşi Sunan Kıraç ile birlikte kurdu. Enstitünün amacı Osmanlı, İstanbul, Bizans ve Cumhuriyet dönemi araştırmalarını desteklemektir.

İnan Kıraç ve Suna Kıraç, 1969 yılında dünya evine girdi. Evliliklerinin 15. yılında, 1 Şubat 1985 tarihinde henüz 4 aylıkken İpek Kıraç'ı evlat edindiler. Suna Kıraç'ın 2020 yılında vefat etmesinin ardından, İnan Kıraç uzun bir süre sessizliğini korudu.

İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldıİnan Kıraç ve İpek Kıraç

Ardından 2024 yılında, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde hayatını yeniden birleştirerek yeni bir başlangıç yaptı. Ancak 87 yaşındaki İnan Kıraç, evlendikten kısa bir süre sonra 2025 yılında hayatını kaybetti. Kıraç'ın vefatı, iş dünyasında ve kamuoyunda derin üzüntü yaratırken evliliği, hem iş dünyasında hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Parası olmasa çöpe atarlardi

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Derin Galatasaray'ın işi. Galatasaray kendisinden savunur.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıCihans:

sizi yalan haberden mahkemeye veriyorum

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBurak Özen:

hiçte kaçırılmış gibi gözükmüyor. bu nasıl bir haber haberdir. hastaneden parasını ödemeden çıktığı için tepki gösteriliyor gibi. adam araca kendi isteğiyle biniyor zaten.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıjhgz2jsxfv:

Pekte kaçırılmış gibide durmuyo ama yinede siz bilirsiniz

Yorum Beğen12
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