Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle birlikte ölümden döndüğü kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET ÜZERLERİNE DOĞRU SAVRULDU

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebek arabasındaki Sora'nın üzerine doğru savruldu. Kazada motosikletin kadın sürücüsü ve İrem Helvacıoğlu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Helvacıoğlu'nun bebeği kazadan yara almadan kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan Helvacıoğlu ve ailesinin ölümden döndüğü kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BİZİ KALDIRIMDA ADETA BİÇERCESİNE VURDU"

Olayın ardından sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Helvacıoğlu, sürece ilişkin bilgi verdi. 35 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.

"BAŞIMA 12 DİKİŞ ATILDI, ESKİ HASARIM NÜKSETTİ"

O sırada Sora kucağımdaydı, başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı."

"KIZIMIZI KORUYABİLMİŞ OLMAMIZ EN BÜYÜK ŞÜKÜR SEBEBİMİZ"

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kızının sağlığını koruyabilmiş olmalarının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

"HUKUKİ SÜRECİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Açıklamasının sonunda olayın hukuki yönüne değinen Helvacıoğlu, trafik kurallarına uymamanın ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gördüklerini belirtti. Helvacıoğlu "Yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız" dedi.