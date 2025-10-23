Haberler

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebeğiyle birlikte Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktığı sırada kaza geçirdi. Bir otomobilin çarptığı motosiklet, savrularak Helvacıoğlu ve ailesinin üzerine savruldu. Öte yandan, Helvacıoğlu'nun eşi ve bebeğiyle birlikte ölümden döndüğü kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

  • İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebekleri Sora, Bağdat Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu kaldırımda yürürken kazaya karıştı.
  • Kazada İrem Helvacıoğlu'nun başına düşme sonucu yara açıldı ve 10-12 dikiş atıldı, geçmiş el sinir hasarı nüksetti.
  • Eşi Ural Kaspar düşme sonucu sakatlık yaşadı, bebekleri Sora ise kazadan yara almadan kurtuldu.
  • Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve motosikletin savrulmasıyla aile üzerine çarptığı görüldü.
  • İrem Helvacıoğlu, hukuki süreci kararlılıkla takip edeceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle birlikte ölümden döndüğü kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET ÜZERLERİNE DOĞRU SAVRULDU

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebek arabasındaki Sora'nın üzerine doğru savruldu. Kazada motosikletin kadın sürücüsü ve İrem Helvacıoğlu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Helvacıoğlu'nun bebeği kazadan yara almadan kurtuldu.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan Helvacıoğlu ve ailesinin ölümden döndüğü kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

"BİZİ KALDIRIMDA ADETA BİÇERCESİNE VURDU"

Olayın ardından sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Helvacıoğlu, sürece ilişkin bilgi verdi. 35 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

"BAŞIMA 12 DİKİŞ ATILDI, ESKİ HASARIM NÜKSETTİ"

O sırada Sora kucağımdaydı, başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı."

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

"KIZIMIZI KORUYABİLMİŞ OLMAMIZ EN BÜYÜK ŞÜKÜR SEBEBİMİZ"

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kızının sağlığını koruyabilmiş olmalarının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

"HUKUKİ SÜRECİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Açıklamasının sonunda olayın hukuki yönüne değinen Helvacıoğlu, trafik kurallarına uymamanın ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gördüklerini belirtti. Helvacıoğlu "Yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
