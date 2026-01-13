Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler sürüyor.

"ÖLÜMLERİN ARKASINDA TERÖRİSTLER VAR"

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ve adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülkedeki gösterilerde güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. İranlı yetkili, hem protestocuların hem de güvenlik personelinin ölümlerinin arkasında "teröristlerin" olduğunu söyledi.

"BU KORKUNÇ ŞİDDET DÖNGÜSÜ SÜREMEZ"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise yaptığı yazılı açıklamada, İran genelinde güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik artan şiddetinden dehşete düştüğünü, yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve binlerce kişinin gözaltına alındığı yönünde haberler geldiğini ifade etti. Türk, İranlı yetkilileri barışçıl protestoculara yönelik her türlü şiddet ve baskıyı derhal durdurmaya ve internet, telekomünikasyon hizmetlerine tam erişimi yeniden sağlamaya çağırdı. Türk ayrıca, ciddi ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Barışçıl göstericilerin öldürülmesi durdurulmalı. Protestocuların 'terörist' olarak damgalanıp onlara karşı şiddet uygulanması kabul edilemez. En son 2022'de gördüğümüz gibi İran nüfusunun geniş kesimleri, ülkelerinin yönetiminde temel değişiklikler talep ederek sokaklara döküldü. Yetkililerin tepkisi, bir kez daha meşru değişim taleplerini bastırmak için acımasız güç kullanmak oldu. Bu korkunç şiddet döngüsü devam edemez. İran halkı ve onların adalet, eşitlik ve hakkaniyet talepleri duyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

TUTUKLU SAYISI 10 BİN 721'E ULAŞTI

Gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 10 bin 721'e ulaştığı aktarılarak, "İran'ın 187 şehrindeki 606 noktaya yayılan protestolar, iletişimin tamamen kesilmesine rağmen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

HRA, ÖLÜ SAYISINI 646 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda en az 646 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.