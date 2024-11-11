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İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu

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Elazığ'da 2 yıl önce kıskançlık tartışmasında sevgilisine yumruk atıp sırtından defalarca bıçaklayan anestezi doktoru Sinan Bulut, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Elazığ'da yaklaşık 2 yıl önce kız arkadaşını 2 saat boyunca darp edip 5 yerinden bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu.

ANESTEZİ DOKTORU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut (36) Üniversite Mahallesi'nde ikametinden sabah işe gelmedi. Bunun üzerine şüphelenen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, Bulut'un cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Bulut'un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulut'un ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu

2 YIL ÖNCE SEVGİLİSİNİ DEFALARCA BIÇAKLAMIŞTI

24 Temmuz 2022 günü merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşanan olay ise şöyle gelişmişti: Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut ve sevgilisi Dilan Tali (26) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdan ve kimliğini almak için Sinan Bulut'un evine geçti. Tali, burada adeta dehşeti yaşadı. Yemekte çıkan kıskançlık tartışması evde şiddete dönüştü. Sinan Bulut, Tali'ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, bir fırsatını bularak evden çıktı ve komşulara sığındı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu

HAPİS YATMIŞTI

Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Bulut, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme karşısına çıkan Bulut, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu

İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıHako Sanane:

2 yıl önce sevgilisini öldüren biri 2 yıl sonra evinde ölü bulunuyor. Ve biz buna adalet diyoruz. Öyle mi? Evde ne işi vardı??

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

İki yıl evvel arkadaşını 5 yerinden bıçaklayan kişi evinde miydi, dışarda mıydı,? Burda asıl sorulması gereken soru bu..

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Haber YorumlarıSer_hat:

Defalarca öldürmek için bıçaklamanın cezası 3 yıl mı....

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

ateşin bol olsun yiğidim kabirdeki meleklere selamlar şahıs sizde

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Haber YorumlarıMuzaffer Bal:

kıskandığı kız temel reisteki safinaza benzio

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Haber YorumlarıNeziha Kondak:

ettiğini bulmuş kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz iyi olmuş hastalıklı bir kişiliğe sahip olduğu böylelikle ortaya çıkmış kendine verdiği zarardan belli

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Haber YorumlarıSertan doğan:

2 yıl önce sevgilisini bıçaklıyor, 3 yıl hapis cezası alıyor. Ve bugün evinde ölü bulunuyor !!!!! Belliki bir kaç sonra Hapisten çıkmış.

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Haber Yorumlarıİbrahim Cicek:

Adalet, Adalet sarayında değil. Silah da ki mermidedir. Birine bir şey yaparken iyi düşünün ve sonra yapın. Sonra kafandan mermi girince her şey bitmiş olur.

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Haber YorumlarıMustafa DOĞAN:

Niye öldüresiye bi kadını bıçakla mak 3 yıl mı yoksa dr olduğu içinmi adalet makam ve mevkiye göre çalış yığın ın en bariz göstergesi .çok yazık

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Haber YorumlarıBünyamin Kavak:

Bu adam hiç hapse girmedi sanırım, o işkenceyi yapıp nasıl halen dışarda ve çalışabiliyor? Ulan ne memleket

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