İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi

Brezilya'da, 36 ve 38 yaşındaki iki kız kardeşin, babaları tarafından tam bir yıl boyunca cinsel istismara uğradığı veözel bir hapishanede tutulduğu ortaya çıktı. Kız kardeşler, evlerinde yataklarına bağlı, korkunç koşullarda bulundu.

Brezilya polisi, 68 yaşındaki bir babayı, kızlarını ilaçla uyutup bir yıl boyunca sistematik olarak tecavüz etmek suçlamasıyla tutukladı. Ceara eyaletindeki Juazeiro do Norte şehrinde yaşanan bu olayda, polisin kimliğini açıklamadığı baba, kız kardeşleri evindeki derme çatma bir 'hapishanede', insan dışkısı ve çürümüş çöplerle dolu kirli yataklara bağlamış.

Polisin yayınladığı şoke edici fotoğraflar, kız kardeşlerden birinin ayaklarının gelişigüzel bir iple bağlı olduğunu, diğerinin ise komada, pis bir yatakta yattığını gösteriyor. Her iki kız kardeşin de aşırı derecede zayıf olduğu ve ciddi beslenme yetersizliği ile su kaybından muzdarip oldukları belirtildi.

Bu korkunç durum, 5 Mayıs'ta dehşete kapılan bir komşunun polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı. İhbar üzerine eve baskın düzenleyen polis, kız kardeşleri kurtardı. Kaynaklar, babanın kızlarını en az bir yıldır istismar ettiğine inandıklarını ifade etti.

36 ve 38 yaşlarındaki kız kardeşler, şu anda Limoeiro mahallesindeki bir acil bakım ünitesinde tedavi görüyorlar. Polis, kadınların tutulduğu koşullar hakkında isimsiz bir ihbar aldıklarını ve eve ulaştıklarında tam anlamıyla bir "özel hapishane" ile karşılaştıklarını bildirdi. Polisin tahminlerine göre baba, kızlarına, annelerinin bir yıl önce hastane randevusu için evden ayrılıp bir daha geri dönmemesiyle tecavüz etmeye başladı. Baba ise polise, kızlarını "yataklarından düşmelerini engellemek için" bağladığını söyleyerek kendini savundu.

Evin içinden çekilen tüyler ürpertici görüntüler, babanın ve kızlarının içler acısı koşullarda yaşadığı, her yerin çöp ve eşya yığınlarıyla dolu olduğunu ortaya koyuyor. Bir komşu, "Her zaman bir şeylerin yanlış olduğundan şüpheleniyordum ama bu kadar korkunç olduğunu asla tahmin edemezdik," dedi.

Yerel bir televizyon kanalı, olay yerini gören iki kişiyle konuştu ve kadınların cinsel istismara uğradığını ve düzgün beslenmediğini teyit etti.

Baba, şehrin Kadın Savunma Polis Karakolu'na götürüldü ve aile içi şiddet, kötü muamele, psikolojik şiddet ve yasa dışı alıkoyma ile suçlandı. Kızlarının tıbbi muayenelerinin ardından cinsel istismar belirtileri bulunması halinde, tecavüz suçlamalarıyla da karşı karşıya kalabilir.

Bu korkunç olay, olay yerinde bulunan ve mağdurların evden çıkarıldığı anları gösteren videoları sosyal medyada paylaşan yerel bir kişi tarafından geniş çapta takip edildi. Yerel polis, yaptığı açıklamada, aile içi şiddet şüphesiyle bir erkeği tutukladıklarını doğruladı.