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Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı

Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı
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Ankara'da yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, sosyal medyada "Raperin Yılmaz” takma adını kullanan Pınar Güler isimli şahıs İzmir'de yakalandı.

  • Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden müstehcenlik suçuna yönelik 5 ilde 7 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Sosyal medyada 'Raperin Yılmaz' takma adını kullanan Pınar Güler İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları ve para karşılığı özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde 5 ilde 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

RAPERİN YILMAZ DA YAKALANDI

Operasyon kapsamında aranan, sosyal medyada Raperin Yılmaz” takma adını kullanan Pınar Güler isimli şahıs İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

TUĞBA EKİNCİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım isimli şüpheliler ilk gözaltına alınan isimler olmuştu. Muhammet Ekici isimli şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenilmişti.

Şüpheli şahısların sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sosyal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edilmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTaner Ercan:

çok doğru

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Haber YorumlarıMehmet K.:

Saçlarını kesin aklı başına gelsin

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