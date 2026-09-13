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Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı

Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı
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Kocaelispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Cimbom, Trendyol Süper Lig’de evinde oynadığı son 38 maçta 30 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor’u konuk etti. 

GALATASARAY'IN YENİLMEZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren müsabakadan kaptanı Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve iç sahadaki yenilmezliğine devam etti. 

SERİ 38 MAÇA ÇIKTI

RAMS Park’ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Aslan, bu mücadelenin ardından çıktığı 38 maçta kaybetmedi. Cimbom bu süreçte 30 galibiyet elde ederken, 8 defa berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde evinde yaptığı 3 müsabakanın 2’sini kazanırken, 1’inden beraberlikle ayrıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Bu hakem kollamalarıyla 200 maç daha yenilmez gs taraftarı bile bıktı bu durumdan

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Barça'ya saklıyorlar 38lik Garıyı ;)))

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