İki marketin kasasını boşalttı, yakalanınca polise 'Beni nasıl buldunuz' diye sordu

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Talaypaşa Mahallesi Pazaryolu Caddesi'nde bulunan bir markette 27 Ocak Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında bir şahıs müşteri gibi girdi. Şahıs, içeride bulunan çalışan E.E.'yi (20) silahla etkisiz hale getirdi. Mağduru kasanın olduğu bölüme götüren ve zorla kasayı açtıran şüpheli 107 bin lirayı gasbederek kaçtı.

2 MARKETTEN 200 BİN GASBETTİ

Polis soruşturmayı sürdürürken bu kez Bahçelievler'de ortaya çıkan şüpheli bir markete daha girdi. Bahçelievler Zafer Mahallesi, site 3. sokakta bulunan markete saat 20.30 sıralarında giren şüpheli market çalışanı D.Ç.'ye (22) kasayı açtırarak içinde bulunan 100 bin lirayı gasbederek kaçtı. Şüpheli iki marketten toplam 207 bin lira alarak izini kaybettirmeye çalıştı.

YAKALANMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, şüphelinin yakalanmamak için çok dikkatli olduğu, başındaki motosiklet kaskını hiç çıkarmadığı, ayrıca olaylar sırasında yanında cep telefonu bulundurmadığı belirlendi. Şüphelinin son olayın ardından kaçarken bir motokuryeyi durdurarak "Motorcu motorcunun halinden anlar. Aracım bozuldu beni yanına alabilir misin?" diyerek otostopla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Polis ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu marketlerin yüzlerce saat güvenlik kamerası incelendi. Görüntülerde gasp olaylarından bir gün önce markete gelerek keşif yapan bir kişinin görüntüsüne ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Poyraz Velat Ü.(32) olduğu belirlendi.

"BENİ NASIL BULDUNUZ?"

Polis şüphelinin evine düzenlediği operasyonda Poyraz Velat Ü.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanılan 9 mm ruhsatsız tabancayla 36 mermi ele geçirildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Çok dikkatli olmuştum. Beni nasıl buldunuz" diye sorduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelinin sanal kumar oynadığı ve bu nedenle borçları olduğu iddia edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.