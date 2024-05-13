İETT otobüsü patates yüklü kamyonete çarptı: Seyyar satıcı, şoförü 'canını alacağım' diye böyle tehdit etti

İett otobüsü patates yüklü kamyonete çarptı: Seyyar satıcı, şoförü "canını alacağım" diye böyle tehdit etti

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü iddiaya göre, hatalı yere park eden seyyar satıcının patates yüklü kamyonetine çarptı. Kazanın ardından ikili arasında kısa süreli arbede yaşanırken, şoförün kolu kırıldı. Kaza anı ve seyyar satıcının otobüs şoförü Uğur Sezer'i canıyla tehdit ettiği anlar ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Cumartesi günü saat 19.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsü yol kenarında hatalı şekilde park eden seyyar satıcının kamyonetine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İETT otobüsünün camları kırılırken, patates yüklü kamyonette de hasar meydana geldi. Kazanın ardından aracından inen İETT şoförü ve seyyar satıcı arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süreli bir arbedeye dönüştü. Arbede sırasında İETT şoförünün kolunu kırıldı. Kaza anı ve kazanın ardından çıkan olaylar kameraya yansıdı.

"Canını alacağım"

Ardından İETT şoförü Uğur Sezer otobüsün içine binerek kapıları kilitledi. Hatalı noktaya aracını park ederek seyyar satıcılık yapan şüpheli ise şoför Uğur Sezer'i tehdit ederek otobüsün kapısını yumruklamaya başladı. Otobüsün kapılarına vuran seyyar satıcı, şoför Uğur Sezer'i "Geri al geri, tente düşecek, harbi canını alacağım, o kapıyı erkeksen aç" şeklinde tehdit etti. Şoför ise cama vuran seyyar satıcıyı uyararak, "Cama vurma bekle, yasak geri alamam bekle, kardeş polis gelsin" dedi. Seyyar satıcının otobüsü yumruklayarak Uğur Sezer'i tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.