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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı

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Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya ve Koca, olumsuz ihbar alınmadığını, ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya ve Koca, şu ana kadar olumsuz ihbar gelmediğini söyledi.

MARMARA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan depremin yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLERİMİZ SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Deprem İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İSTANBUL VALİSİ GÜL: 112'YE GELEN BİR İHBAR YOK

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Vali Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Ali Yerlikaya Davut Gül İstanbul Deprem 3.Sayfa Güncel Haberler

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