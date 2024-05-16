İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik paylaşımını profiline sabitledi

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Hükümete yönelik komplo iddiaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçle ilgili üstü kapalı mesajlar vermesi ve hemen sonrasında 7'si emniyet mensubu 1'i sivil olmak üzere toplam 8 kişinin gözaltına alınması oldukça dikkat çekti.

SORUŞTURMAYA YÖNELİK PAYLAŞIMINI PROFİLİNE SABİTLEDİ

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak soruşturmayla ilgili açıklama bulundu. Yerlikaya, Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli "oyun kurmaya" çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." sözlerini kullandı. Yerlikaya'nın daha sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından "Sabit gönderi" haline getirmesi dikkatlerden kaçmadı.

8 Eylül 2023 yılında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yurt dışına kaçmak isterken Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı. Bu operasyonun devamında gizli tanık Serdar Sertçelik, hükümete komplo iddiasını ortaya attı.

BEŞTEPE'DE KRİTİK ZİRVE

Sertçelik'in iddiası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Beştepe'de kabul etti. Toplantıda, polislerin neden açığa alındığı, kimlerle ilişki içinde olduklarının ele alındığı belirtildi. Dosyaya bazı siyasetçi ve bürokratların isimlerinin sokulmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin de kapsamlı değerlendirme yapıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

15 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da soruşturmayla ilgili bir açıklama bulundu. Yerlikaya, Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli "oyun kurmaya" çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz Milletimiz müsterih olsun; Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

7'Sİ EMNİYET PERSONELİ 8 KİŞİYE GÖZALTI

Evlerinde arama yapılan ve dijital materyallerine el konulan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis müdürü ve 1 komiser gözaltına alındı. Daha sonra ise Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 8'e çıktı.