İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların sayısı 50'ye yükselirken İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Murat Ongun'un eşi Gözde Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da gözaltına alındı. Bu operasyona İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
İBB'ye yönelik operasyon kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Daires Başkanı Ayhan Koç, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da var.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya gözaltına alındı.
İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ
Gözaltılara Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
"Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana 'turbun büyüğü, dananın kuyruğu' diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?
Aziz Milletim;
Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler.
16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken, bunların derdi İstanbul'un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek.
Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun.
Kıymetli Vatandaşlarım;
Bu koşullarda ülkemiz ve milletimiz için huzur yoktur, güven yoktur, bereket yoktur.
Gözaltına alınan arkadaşlarımızın İstanbul'daki kaçak yapılarla mücadele eden, ranta karşı İstanbul'u koruyan, şehrimizi olası büyük depreme hazırlamak için gece gündüz çalışan İstanbul muhafızları olduğunu biliniz. Bu vatansever insanlar ihanet projesi olan Kanal İstanbul'u durdurmak için, İstanbul'u susuz bırakacak girişimleri önlemek için davalar açıp, ruhsatsız yapılara yıkım kararı veren insanlar.
Yargıyı aparata dönüştürenler, Kanal İstanbul'u kime pazarlamışlarsa önündeki engelleri kaldırmak için gözlerini karartarak yeni operasyonlarla millete ihanet etmeyi sürdürüyorlar.
Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Açıkça söyledim ama anlamadılar. Bir kez daha hatırlatayım: "Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz!"
Şu çok açık bilinsin ki bu süreçte bütün yol arkadaşlarımızı sonuna kadar savunacağım. Hiç kimse geride kalmayacak. Bu günler gelip geçecek. Bu millet; haksızlığı, hukuksuzluğu kendine yöntem olarak belirleyenleri eninde sonunda evlerine yollayacak.
Aziz Milletim;
Sizleri, siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanları'nı, yüksek yargı mensuplarını, herkesi sorumluluk almaya ve devletimizi çürütenlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.
Milletimiz büyüktür."
Gözaltına alınan diğer isimler şu şekilde:
- Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
- Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)
- Şafak Baş'a – İSKİ Genel Müdürü
- Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun'un eşi
- Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü
- Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri
- Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri
- Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri
- Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
- Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
- Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
- Ramazan Gülten – İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili
- Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
- Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
- Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
- Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
- Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
- Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
- Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
- İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
- Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
- Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
- Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
- Kadriye Kasapoğlu – İmamoğlu'nun Özel Kalemi
- Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
- Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY
- Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY
- Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
- Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi
- Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı
- Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
- Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
- Songül Car – İSPER Uzman
- Fikret Şimşek – İş insanı
- Yılmaz Şimşek – İş insanı
- Dursun Balcıoğlu – İş insanı
- Rasim Kaya – İş insanı
- Mete Mağden – İş insanı
- Meral Çakır – Mali Müşavir
- Cevat Kaya – Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi
- Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı
- Çağlar Türkmen – Güvenlik
- Can Akın Çağlar – emekli İBB Genel Sekreteri