İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Daires Başkanı Ayhan Koç, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da var.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya gözaltına alındı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

Gözaltılara Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana 'turbun büyüğü, dananın kuyruğu' diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?

Aziz Milletim;

Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler.

16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken, bunların derdi İstanbul'un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek.

Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun.

Kıymetli Vatandaşlarım;

Bu koşullarda ülkemiz ve milletimiz için huzur yoktur, güven yoktur, bereket yoktur.

Gözaltına alınan arkadaşlarımızın İstanbul'daki kaçak yapılarla mücadele eden, ranta karşı İstanbul'u koruyan, şehrimizi olası büyük depreme hazırlamak için gece gündüz çalışan İstanbul muhafızları olduğunu biliniz. Bu vatansever insanlar ihanet projesi olan Kanal İstanbul'u durdurmak için, İstanbul'u susuz bırakacak girişimleri önlemek için davalar açıp, ruhsatsız yapılara yıkım kararı veren insanlar.

Yargıyı aparata dönüştürenler, Kanal İstanbul'u kime pazarlamışlarsa önündeki engelleri kaldırmak için gözlerini karartarak yeni operasyonlarla millete ihanet etmeyi sürdürüyorlar.

Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Açıkça söyledim ama anlamadılar. Bir kez daha hatırlatayım: "Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz!"

Şu çok açık bilinsin ki bu süreçte bütün yol arkadaşlarımızı sonuna kadar savunacağım. Hiç kimse geride kalmayacak. Bu günler gelip geçecek. Bu millet; haksızlığı, hukuksuzluğu kendine yöntem olarak belirleyenleri eninde sonunda evlerine yollayacak.

Aziz Milletim;

Sizleri, siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanları'nı, yüksek yargı mensuplarını, herkesi sorumluluk almaya ve devletimizi çürütenlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.

Milletimiz büyüktür."

Gözaltına alınan diğer isimler şu şekilde: