"Hırsız evine kadar kovalanmaz" atasözünü polis bozdu İznik polisi hırsızı evine kadar kovaladı, önce şüpheliyi ardından mağazaya çevirdiği kiralık evdeki çalıntı eşyaları ele geçirdi Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlık şüphelisi şahsın peşine düşen polis ekipleri, "Hırsız evine kadar...

"Hırsız evine kadar kovalanmaz" atasözünü polis bozdu

İznik polisi hırsızı evine kadar kovaladı, önce şüpheliyi ardından mağazaya çevirdiği kiralık evdeki çalıntı eşyaları ele geçirdi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlık şüphelisi şahsın peşine düşen polis ekipleri, "Hırsız evine kadar kovalanmaz" atasözünün tersine şüpheli şahsı oturduğu eve kadar kovaladı. Evinin bahçesinde şüpheli şahsı yakalan polis ekipleri, adeta mağazaya çevirdiği kiralık evde de çalıntı onlarca eşya ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İznik polisi hırsızlık şüphelisi Ö.O.A. isimli kişinin evinde çok sayıda çalıntı eşya sakladığı ihbarı üzerine şüpheli şahsın peşine düştü. İlçedeki kamera kayıtlarından şühpeli şahsı takibe alan polis ekipleri şüphelinin gezdiği bölgeleri tek tek tespit etti. Ö.O.A.'nın bulunduğu bölgeye pusu atan ekipler şüpheli şahsı yakalamak için karşısına çıktığında Ö.O.A. kaçmaya başladı. İlçe merkezinde kiraladağı eve doğru kaçıp burada saklanmak isteyen Ö.O.A. evin çevresinde de tedbir alan İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen iznin ardıdan evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 5 adet bisiklet, 6 adet sandalye masa, ahşap oymalı sehpa, armut salıncak, çim biçme makinası, suç unsuru olduğu değerlendirilen kılıçlar, kesici aletler ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.