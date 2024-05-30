Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik

Türk sinemasının efsane oyuncularından Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve entübe şekilde tedavi edilmişti. İyileştikten sonra taburcu edilen İnanır, dün yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi.

"KONTROLLER İÇİN HASTANEYE YATTI"

Kadir İnanır'ın Instagram hesabından açıklama yapan Jülide Kural şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz üzere Kadir İnanır, bir süredir fizik tedavisine devam etmekteydi. En başından beri bu süreci yöneten Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle, zaman zaman olduğu gibi 29 Mayıs günü de bir tür check-up amacıyla kontrollerini gerçekleştirmek üzere Yeditepe Üniversite Hastanesi'ne gelmiş bulunmaktadır. Birkaç gün sürecek olan rutin kontrollerinin ardından fizik tedaviye devam edecektir. Önemli, yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

"GERÇEĞİ YANSITMAYAN HABERLERE KULAK ASMAYIN"

"Kadir İnanır'ı seven ve onun sağlığı için kaygı duyan sizlerin ne denli merakla bu süreci takip ettiğinize yakından tanığım. Bu konuda çıkan haberler kimi zaman gerçeği yansıtmadığından bu kısa açıklamayı sizinle paylaşmanın doğru olduğuna inanıyorum. Kadir İnanır, Yeditepe Üniversite Hastanesi'nde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı oluşmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam çıkacak gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde olduğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlılığıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onun sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var..."