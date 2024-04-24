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Hastane güvenlik amiri, tartıştığı yardımcısını sopayla döverek öldürdü

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İstanbul'da bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri Erdal Çaycı'yı tartıştığı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdü.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri Erdal Çaycı ile güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan Atilla Ay, olay yerinde hayatını kaybetti. Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürülürken, Erdal Çaycı ise adliyeye sevk edildi.

VARDİYA SAATLERİ NEDENİYLE TARTIŞTILAR

Olay dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan 43 yaşındaki Erdal Çaycı ile 15 yıllık arkadaşı olan 47 yaşındaki güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında vardiya saatleri nedeniyle tartışma çıktı.

Hastane güvenlik amiri, tartıştığı yardımcısını sopayla döverek öldürdü

POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Hastanenin sistem odasındaki kavgada Erdal Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı. Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybederken, Erdal Çaycı polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Hastane güvenlik amiri, tartıştığı yardımcısını sopayla döverek öldürdü

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erdal Çaycı polise verdiği ifadede, Atilla Ay'ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediği ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çaycı, adliyeye sevk edildi.

Hastane güvenlik amiri, tartıştığı yardımcısını sopayla döverek öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

SUNSET null:

şimdi ömür boyu mesai saatin cezaevi olacak.

56
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Muhsin Yazıcıoglu:

1 hafta sonra cıkar

yanıt2
yanıt1
Nayci İbrahim:

Bu sektörde yıllardır gerek yöneticilik ve gerekse ögg olarak çalışıp emekli olan bir kişi olarak olayın bu sebeplere dayandığına pek inanmıyorum.Farklı sebepler olsa gerek....

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2
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al alabilirsin:

mudur olan herkes kendini kral sanarsa boyle olur.

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2
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