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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararına göre, Bartın ve Zonguldak illeri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler Savcılar Kurulu kararına göre, Bartın ve Zonguldak illeri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.

ANKARA BÖLGE MAHKEMESİNE DAHİL EDİLDİ

Alınan kararla mahkeme, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Kararla birlikte, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine, diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek aynen devam ettirilmesine karar verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi

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Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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