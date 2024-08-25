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Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Narin'in evine yaklaşık 20 metre mesafede yakınları kayalıklar üzerinde kan lekeleri buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlenecek.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Tüm Türkiye bölgeden gelecek gelecek güzel haberi beklerden yeni bir gelişme yaşandı.

BÖLGEDEKİ TÜM EVLER ARANIYOR

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor. Narin'i bulmak için dün akşam jandarma ekiplerince mahalledeki tüm evlerde arama gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü. Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde gerçekleştirdiği uçuşla arama çalışmalarına destek verdi.

Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu

KAN LEKELERİ BULUNDU

8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınları kayalıklar üzerinde kan lekeleri buldu. Kan lekelerinin kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlenecek.

Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu

ANNE GÜRAN: KIZIMI BANA VERİN

Anne Yüksel Güran, gazetecilere, kızının çok zeki olduğunu ve okumayı sevdiğini söyledi. Yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini ifade eden Güran, "Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın, başka anneler ağlamasın. Ne isterseniz vermeye hazırım, yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim, ama kızım yok" ifadelerini kullandı.

Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu

ÖĞLEN YEMEĞİNDE PATATES KIZARTMASI İSTEMİŞ

Kızının bulunmasını isteyen Güran, kızının kaybolduğu gün öğle yemeğinde kendisinden patates kızartması istediğini ve yemekten sonra Kuran kursuna gittiğini anımsattı. Güran, kızının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine evladını aramaya başladıklarını kaydetti. Aramalarına rağmen çocuğunu bulamadığını dile getiren Güran, "Narin 15.00 civarı eve dönüyor. Eve geldiğini görmedim, belki ben içeride uyurken gelip çıkmış olabilir ama eve hiçbir eşya bırakmamış" dedi.

BABA GÜRAN: ASILSIZ İHBARLARDAN DOLAYI TELEFONU KAPATTIM

Baba Arif Güran da evlat acısının çok zor olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Kızım çok masumdu. Bu insanların bizim için yaptığı mücadele bizi ayakta tutuyor. Evladımın son görüldüğü an okula ait güvenlik kamerası görüntüsü. Kızım sanki yer yarıldı içine girdi. Ne terliğini ne tokasını ne elbisesini, hiçbir şeyini bulamıyoruz. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Gören, duyan bilen varsa kızımın yerini söylesin. Asılsız ihbarlardan dolayı telefonumu kapattım. Gerçek bir ihbar gelse bile bana ulaşamayacaklar. Asılsız olanlar arama yapmayı bıraksa belki gerçekten bilen biri arar."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

İbrahim BAKIRHAN:

Yine masum bir yavrucak... Nasıl bir yere dönüştü bu topraklar? Her yerde bir uğursuzluk, bir musibet... Allah çocuklarımızı korusun...

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D:

Koku alan köpeklerle etraftaki bütün evleri ve etraftaki arazileri taratın. En azından çevreden emin olun.

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Gökhan Altaylı:

Çok üzücü bir durum. Umarım bir an önce bulunur. Böyle durumlarda nedendir bilinmez kötülük yapanlar hep en yakınları olmuştur. Belki kız çocuğu aile yakınlarının bir şeylerine şahit oldu. Onlarda geride tanık bırakmamak için ortadan kaldırmış olabilirler. Bu hep böyle olmuştur acı ama gerçek.

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Hako Sanane:

Yazık. Hemde çok yazık.

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EjdeR karahanli:

heryerde kamera olmalı bence kucuk köylerde bile silah ve bomba tarayıcı şeklinde cihaz üretmeliler mesala otomatik silah bomba gördünde alarm verip kişinin resmini cekcek şekilde zor degil bunları yapmak avmlerde var olanların farklısı biraz. hem silahlanma azalır hemde böyle olaylarda direk bulunur

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Nimet Soylu:

Olmüş olduğunu görsem bile için rahat edecek nasıl bir aciklama bu işte yakinlarin payı var yavrucaga yazık olmuş büyük ihtimal kötü muameleye maruz kalıp canına kıyıldı bu kötü dunyadan kurtuldun cennet kuşu .

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