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Gülgen Ergen'den Narin'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum

Gülgen Ergen'den Narin'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken Nevzat Bahtiyar'ın itirafları sonrası ünlü şarkıcı Gülben Ergen anne Yüksel Güran'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu. Ergen "Kahpelik iki bacak arasında değil. Beyinde, vicdanda, yürekte. Bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var. O avukat kimse ona söylesin! Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın! 1 aydır kan kustuk! Kızına karşı dürüst ol be kadın" dedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak ilk günden itibaren dikkat çeken paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den yine olay bir paylaşım geldi.

NEVZAT BAHTİYAR'DAN İTİRAF GELMİŞTİ

Küçük kızı dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden götürüldüğü Diyarbakır Adliyesi'nde verdiği "Anne Yüksel Güran ile muhtar amca Salim Güran'ın ilişkisini görünce Salim Güran küçük kızı öldürdü" ifadesini kullanmasının ardından Gülben Ergen, anne Yüksel Güran'ı hedef alan bir mesaj yayımladı.

"BU KADIN ARTIK YETTİ DEYİP BİR BİR DOĞRULARI ANLATSIN"

Ergen paylaşımında "Kahpelik iki bacak arasında değil. Beyinde, vicdanda, yürekte. Bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var. O avukat kimse ona söylesin! Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın! 1 aydır kan kustuk!

"DAHA NASIL YAŞAYACAKSIN BUNDAN SONRA"

Kızına karşı dürüst ol be kadın! Varsın yan sende, senin gibilerde! Daha ne yanacaksın ki ülke nefret etti senden. Daha nasıl yaşayacaksın bundan sonra!" ifadelerini kullandı.

Gülgen Ergen'den Narin'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum

Gülgen Ergen'den Narin'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Gülben Ergen Narin Güran Diyarbakır

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