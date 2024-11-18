Gülben Ergen, Rojin'in babasını ziyaret etti, takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu

Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili ölüm nedeni açıklansa da aile çocuklarının öldürüldüğünü düşünüyor. Sanatçı Gülben Ergen de, Rojin Kabaiş'in Diyarbakır'daki baba evine gelerek Nizamettin Kabaiş ile görüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaşan Ergen, "Acılı Nizamettin babanın yüreğindeki tüm soruların cevabını istiyoruz" yazarak sorular sordu.

ERGEN'İN TAKİPÇİSİNDEN "PES" DEDİRTEN CÜMLE

Ergen'in paylaşımına bir takipçisinin yazdığı ise tepki çekti. "Misafire terlik verilir" yorumunu yapan kullanıcıya Ergen'in cevabı gündem oldu. Ergen'in "Misafir değilim ben o evdenim" ifadelerini kullanması takipçilerinin takdirini topladı.

NE OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te göl kenarına gitmek üzere yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmasıyla gündeme geldi. Kabaiş'ten 18 gün boyunca haber alınamadı. Daha sonra cesedi kaybolduğu yere yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında otopsi ve diğer incelemeler yapıldı. İlk otopside herhangi bir kesici ya da ateşli silah yarası bulunmadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan nihai rapora göre, Kabaiş'in ölüm nedeni "suda boğulma" kayıtlara geçti.