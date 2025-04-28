Görev başında cinsel içerikli videolar çeken hemşire hakkında soruşturma açıldı

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) çalışan bir hemşire hakkında görev başındayken yetişkin içerikli bir internet sitesi için uygunsuz fotoğraf ve cinsel içerikli görüntüler çektiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

24 yaşındaki Sarah Whittall adlı sağlık çalışanı, iddialara göre iş yerinde cinsel içerikli videolar da hazırladı ve kullanılmış iç çamaşırlarını internet üzerinden satışa sundu. Fotoğraflarda, Whittall'ın NHS üniformasının altında iç çamaşırını sergilediği görülüyor.

Dahası, fotoğraflarda hastane kimlik kartı da açıkça görülebiliyor.

Doğu Londra'da görev yapan Sarah Whittall, bir videoda göğüslerini açarak, "Aman Allah'ım, yakalanacağım diye o kadar gerginim ki," şeklinde konuştuğu duyuluyor.

Başka bir videoda kendi kendine cinsel içerikli hareketler yaparken, bir diğerinde ise "bir hastayı kaybettikten sonra" bir ambulans görevlisiyle cinsel ilişkiye girdiğini övünerek anlatıyor.

Whittall'ın ayrıca kullanılmış iç çamaşırlarını NHS Patoloji Servisi'nin numune torbalarında sattığı da iddia ediliyor.

Konuyla ilgili bir kaynak, "Bu kesinlikle uygunsuz bir durum. Onun önceliği hayat kurtarmak olmalı, para kazanmak için böyle tahrik edici şeyler yapmak değil," dedi.

Daha önce de Essex, Witham'da yaşayan 44 yaşındaki NHS patologu Amelie Warnier'in bir hastane morgunda iç çamaşırıyla poz verdiğini sizlerle paylaşmıştık. Warnier, The Sun gazetesine verdiği demeçte, "Hayat bir kere yaşanır," demişti.

İki çocuk annesi Amelie, bir arkadaşının ısrarı üzerine yetişkinlere yönelik bir internet sitesinde profil oluşturmuş ve pandemi döneminde müstehcen morg fotoğrafını paylaşmıştı.

Chelmsford'daki Broomfield Hastanesi'ndeki yöneticiler, bu uygunsuz görüntülerin meslektaşları arasında hızla yayılması üzerine alarma geçti.

Hastaneden bir kaynak The Sun gazetesine, "Meslektaşlarının hiçbiri bunu gördüklerinde inanamadı. Gözleri yerinden fırladı. Ameliyat kıyafetlerini çıkarıp morgda poz vermek inanılmaz bir yüzsüzlük," şeklinde konuştu.

Ancak Amelie Warnier ise kendini savunarak, "İşinizde profesyonelseniz, işten sonra ne yaptığınız kimseyi ilgilendirmez," dedi.