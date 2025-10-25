Gökçeada'da selin ardından ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi yaşanan sel felaketi nedeniyle iki gündür susuz kaldı.

GÖKÇEADA'DA SEL FELAKETİ

Gökçeada ilçesinde 22 Ekim'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. İlçeye bağlı Kaleköy köyünde bazı evler, tarım arazileri, iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.

BARAJ ÇAMURLA DOLDU, İLÇEDE SULAR AKMIYOR

Yağış sonrası Gökçeada Barajı'na çamur dolması nedeniyle ilçede musluklardan 2 gündür su akmıyor. Gökçeada Kaymakamlığında yapılan açıklamada su kesintisinin sebebinin barajın arıtma sisteminin filtrelerin tıkanmaması için kendini otomatik olarak kapatması olduğu belirtildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Gökçeada Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde yaşanan yoğun yağışlar sonucunda baraj rezervuar alanında aşırı miktarda çamurlu su birikimi meydana gelmiş, gölet tabanındaki rüsubatın (çamur ve tortu) hareketlenmesi sebebiyle barajdan arıtma tesisine gelen su yüksek derecede bulanık hale gelmiştir. Bu durum, arıtma sisteminin otomatik olarak kendini koruma moduna almasına neden olmuş; filtrelerin tıkanmaması ve suyun hijyenik kalitesinin korunması amacıyla barajdan arıtma tesisine geçici süreyle su alımı durdurulmuştur.

"SU KESİNTİSİNİN NEDENİ ARITMA TESİSİNİN DEVRE DIŞI KALMASI"

İlçemizdeki su kesintisinin temel nedeni teknik bir arıza değil, baraj suyundaki aşırı bulanıklık nedeniyle arıtma tesisinin güvenlik protokolü gereği kendini devre dışı bırakmasıdır. Şu anda DSİ ekipleri, belediye birimlerimiz ve ilgili teknik ekiplerimiz sahada koordineli şekilde çalışmakta; tıkanıklığın giderilmesi, su hattının temizlenmesi ve baraj suyunun durulması için yoğun bir mesai yürütmektedir. Baraj gölündeki suyun bir miktar durulması ve berraklaşması gerekmekte olup, bu süreç tamamlandığında arıtma tesisinin yeniden devreye alınması mümkün olacaktır.

Çalışmalar, Kaymakamlığımızın yakın takibi ve DSİ'nin teknik koordinasyonunda aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına mevcut depolardaki su, planlı ve kontrollü dağıtım sistemiyle en verimli şekilde kullanılmaktadır. Anlayışınız, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür eder; bu süreci şeffaflıkla ve resmi kanallarımız aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi özellikle belirtiriz."