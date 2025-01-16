Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın-Denizli Otoyolu'nda trafik jandarması olarak görev yapan Tolga Gökalp evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Gökalp'in kendi yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaklaşık 3 ay önce Aydın- Denizli Otoyolu'nda trafik jandarması olarak göreve başlayan Tolga Gökalp evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

KOMŞULARI SİLAH SESİ DUYDU

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nda otoyol trafik jandarması olarak görev yapan Tolga Gökalp'in evinden silah sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Gökalp'i silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gökalp'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölüm haberini alan mesai arkadaşları genç astsubayın evine gelirken, aslen Mersinli olduğu öğrenilen Gökalp'in yaklaşık 3 ay önce Nazilli'deki görevine başladığı öğrenildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de olayı öğrenir öğrenmez olay yerine gelerek ilgili personellerden bilgi aldı. Gökalp'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Yapılan ilk incelemelere göre Gökalp'in beylik tabancası ile kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
img

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
img

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.