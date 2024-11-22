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Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu

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Kaliforniya'da düğün töreni sırasında kaynana ve gelin arasında gerilim yaşandı. Gelinin duygusal konuşması sırasında kaynana, oğlunun kusurlarını dile getiren gelini eleştirdi ve düğünü terk etmesini istedi. Kaynana, gelinliğin masrafını kendisinin karşıladığını belirterek düğünü terk etmeyi reddetti ve tüm konukları tutuklatmakla tehdit etti. Düğün konukları, yaşanan bu tatsız olayı yatıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Kaliforniya'da yaşanan ilginç bir düğün olayı sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki gelin Anna Larrabee'nin en mutlu gününü, kaynanası Judy mahvetmeye çalıştı.

Düğün töreninde gelin duygusal konuşmasını yaparken, kaynana aniden ayağa kalkıp "Oğlumun kusurları olduğunu söyleyemezsin" diye bağırdı. Bunun üzerine gelin, "Herkesin kusurları vardır ve ben onu bu yüzden seviyorum" diyerek kaynanasına karşılık verdi.

Gerilimin artması üzerine gelin, kaynanasına düğünü terk etmesini söyledi. Ancak kaynana, "Gitmek zorunda değilim, üzerindeki gelinliği biz ödedik" diyerek direndi ve herkesi tutuklatmakla tehdit etti.

Gelinin kız kardeşi Sarah, kaynanalarının uzun zamandır kız kardeşinden nefret ettiğini ve oğlunu elinden aldığını düşündüğünü açıkladı. Kaynana, tören bittikten sonra bile düğün fotoğrafları çekilirken sorun çıkarmaya devam etti.

Bu tatsız olay sırasında damat ise utanç içinde başını öne eğerek annesinden uzak durdu. Düğün konukları olayı yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu

Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu

Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

kilibik herif, annende olsa akli yerinde degilse en özel gününü mahfetmeye hakki yoktur. evde kalsaymis madem bukadar rahatsiz oluyor gelininden. öyle analari uzak tutcan kendinden ve cekirdek ailenden

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