Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu

Kaliforniya'da yaşanan ilginç bir düğün olayı sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki gelin Anna Larrabee'nin en mutlu gününü, kaynanası Judy mahvetmeye çalıştı.

Düğün töreninde gelin duygusal konuşmasını yaparken, kaynana aniden ayağa kalkıp "Oğlumun kusurları olduğunu söyleyemezsin" diye bağırdı. Bunun üzerine gelin, "Herkesin kusurları vardır ve ben onu bu yüzden seviyorum" diyerek kaynanasına karşılık verdi.

Gerilimin artması üzerine gelin, kaynanasına düğünü terk etmesini söyledi. Ancak kaynana, "Gitmek zorunda değilim, üzerindeki gelinliği biz ödedik" diyerek direndi ve herkesi tutuklatmakla tehdit etti.

Gelinin kız kardeşi Sarah, kaynanalarının uzun zamandır kız kardeşinden nefret ettiğini ve oğlunu elinden aldığını düşündüğünü açıkladı. Kaynana, tören bittikten sonra bile düğün fotoğrafları çekilirken sorun çıkarmaya devam etti.

Bu tatsız olay sırasında damat ise utanç içinde başını öne eğerek annesinden uzak durdu. Düğün konukları olayı yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.