Gaziantep'te hamile kadının 3. kattan düşme anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te hamile kadının 3. kattan düşme anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep'te hamile kadının 3. kattan düşme anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

Gaziantep'te 3. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan'ın düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te 3. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan'ın düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin 3. katından aşağı düşmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş Bayhan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Acılı aileden cinayet iddiası
Kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu. Acılı aile, Emel Akbaş Bayhan'ın eşi M.Ş.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alıp bir süre sonra tekrar beraber yaşamaya başladıklarını iddia etti.
Düşme anları kamerada
Öte yandan, Emel Akbaş Bayhan'ın düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

İran Hürmüz'ü kapatırsa ne olacak? İşte Türkiye'nin alternatif planı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi

Yaklaşan o tehlikeye dikkat çekti: Bizim için milli güvenlik meselesi
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
'Beni sandalye bacağıyla dövdü' diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e büyük şok

"Beni sandalye bacağıyla dövdü" diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e şok
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.