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Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, ölenlerden 4'ünün öğrenci olduğu ifade edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpması sonucu ölü sayısı 9'a yükseldi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi

BETON TANKERİ MİNİBÜS İLE ÇARPIŞTI

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa yönüne seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

Kazada ölü sayısı 9'a yükseldi. Yaralanan 11 kişiden 2'si taburcu olurken diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi

ÖLENLERDEN 4'Ü ÖĞRENCİ

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada ölü sayısının 9'a yükseldiği ve ölenlerden 4'ünün öğrenci olduğu bildirildi. Yaralanan 11 kişiden 2'sinin taburcu olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi

ÇİMENTO TANKERİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINACAK

Yaralıların ağır olduğunu ifade eden Vali Çeber, hayatını kaybedenlerin 7'sinin kadın 1'inin de erkek olduğunu ifade etti. Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü kaydeden Çeber, ilk belirlemelere göre çimento tankeri sürücüsünün kusurlu olduğunu sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınacağını dile getirdi.

Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi

Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Gaziantep İslahiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ufuk Gökceoglu:

Ölenlere Allah rahmet eylesin, çok acı bir olay, geride kalanlara sabır diliyoruz...

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MUHAMET KİNG:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Amin ??????

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Said FARUK:

Hayırlısı olsun ya nüfusda azalma oldu buna da şükür demek lazım

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