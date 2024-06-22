Fatih'te bıçaklı kavga: 3 kişi saldırganı öldürdü

Fatih'te bıçakla parkta oturan 3 kişiye saldıran kişinin şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Kuvulmaz, parkta oturan E.Ş., E.Y., F.Y.'nin yanına giderek sessiz olmaları konusunda uyarıda bulundu. 3 Kişi ile Volkan Kuvulmaz arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Kuvulmaz, 3 kişiye bıçakla saldırdı. Kavgada 3 kişi, Kuvulmaz'ın elindeki bıçağı alarak ona saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralanan E.Ş., E.Y., F.Y. ve Volkan Kuvulmaz hastaneye kaldırıldı. Kuvulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan ve tedavileri devam eden E.Y. ve F.Y.'nin daha önceden 62 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Volkan Kuyulmaz'ın hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL