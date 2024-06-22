Üye Girişi
Haberler

Fatih'te bıçaklı kavga: 3 kişi saldırganı öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te parkta oturan 3 kişiye saldıran bir kişi, şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fatih'te bıçakla parkta oturan 3 kişiye saldıran kişinin şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Kuvulmaz, parkta oturan E.Ş., E.Y., F.Y.'nin yanına giderek sessiz olmaları konusunda uyarıda bulundu. 3 Kişi ile Volkan Kuvulmaz arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Kuvulmaz, 3 kişiye bıçakla saldırdı. Kavgada 3 kişi, Kuvulmaz'ın elindeki bıçağı alarak ona saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralanan E.Ş., E.Y., F.Y. ve Volkan Kuvulmaz hastaneye kaldırıldı. Kuvulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan ve tedavileri devam eden E.Y. ve F.Y.'nin daha önceden 62 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Volkan Kuyulmaz'ın hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

 İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar

İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title