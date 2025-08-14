Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı

Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara'da saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandılar. 35 kez 876 yıl 6 aya kadar hapis cezaları istenen sanıklar hakim karşısına çıktı. Davacı tarafın avukatlarından olan Rezan Epözdemir ise tutuklandığı için duruşmaya katılamadı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Davaya ilişkin yürütülen soruşturmada firari 2 sanık düzenlenen operasyonla yakalandı.

FİRARİ SANIKLAR YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Sincan ilçesinde bir villada kaldığı belirlendi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından bugün yapılan açıklama ile 703 gündür aranan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Deprem soruşturmaları kapsamında firari şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şahıslar 14.08.2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete yönelik düzenlenen operasyonla yakalanmıştır" denildi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari sanıklar Kervancıoğlu ile Pekel yakalanarak Kahramanmaraş'a getirildi. Sanıklar ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Kervancıoğlu ile Pekel, Kahramanmaraş Adliyesi'ne getirildikten kısa bir süre sonra hakim karşısına çıkarıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma devam ediyor.

REZAN EPÖZDEMİR AYRINTISI

Davacı tarafın avukatlarından biri ise Rezan Epözdemir'di. Epözdemir "rüşvet" ve "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandığı için duruşmaya katılamadı.

NE OLMUŞTU?

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın enkazında 35 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında, avukat Ahmet Can ve Nesibe Zabun çifti ile 6 aylık bebekleri Asude de bulunuyordu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında; 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından her biri için 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanık müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan; Başsavcılık, bilirkişi raporunda kusurlu bulunan ve binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile Kervan Pastanesi'nde yapılan tadilatlara onay veren Onikişubat Belediyesi personelleri Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açmıştı.

İki sanıkla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda yasadışı yollarla yurt dışına çıktıklarının değerlendirildiği belirtilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHülagü:

Hadi geçmiş olsun sami abi . Kısa sürede serbest kalmayacak olsan yakalanmazdın diye düşünüyorum. Üç yüz, beş yüz yıl hapis martavallarına bakma . Binlerce yıl hapis istenenler dışarıda fink atıyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Do people that receive THOUSANDS of years in prison.. live that long in prisons ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Hayatta tek yiyen tek ölür, hak yiyen zor ölür.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

What about the ones who's HAK was stolen ? How do they die ?

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bende ususüz pahalıya dezenfektan mezenfektan sattılarda öyle o kadar ceza alacaklar sandım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVedat Kurt:

Adamları kurtaracak kanun açıklarını ve şovalyeleri bulmak baya uzun sürmüş anlaşılan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
