Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi

Yazar Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin öldüğü trafik kazasının ardından kaçtıkları ABD'de yakalandı. Evlat acısı yaşayan Baba Özer Aci, "Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi. Acılıyız, yüreğimizdeki o ateş duruyor. Bu duyguyu anlatamam size. Amerika'da birisi yakalanıyor biz burada seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

EYLEM TOK VE OĞLU ABD'DE YAKALANDI

Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi ölümü kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok haklarında kırmızı bülteni çıkarılmasının ardından ABD'de yakalandı. Cihantimur ve Tok'un iade süresi merak edilirken, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci açıklamalarda bulundu.

"YÜREĞİMİZDEKİ O ATEŞ DURUYOR"

Cumhuriyet'e konuşan baba Aci, "Sevindik. Üç buçuk ay oldu. Mücadele ettik. Sizlerin vasıtasıyla gel teslim ol dedik. Adalet istiyorum dedim. Haklı olduğum yolda yine haklı olduğum ortaya çıktı. Ve ben amacıma ulaşmış oldum. Sizlerin, devletimin ve kamuoyu sayesinde. Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi. Acılıyız, yüreğimizdeki o ateş duruyor. Bu duyguyu anlatamam size. Amerika'da birisi yakalanıyor biz burada seviniyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Oğuz Murat Aci

ANNE VE OĞUL ÖNCE MISIR'A, SONRA DA ABD'YE KAÇMIŞTI

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Eylem Tok

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı. Olay gecesi, Mısır'a gittikleri belirlenen sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkaran savcılığın, şüphelilere yönelik kırmızı bülten kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı göndermişti.