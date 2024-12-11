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Evli çiftten akıllara durgunluk veren dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar

Evli çiftten akıllara durgunluk veren dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar
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Avusturya'da bir çiftin dolandırıcılık yöntemi şaşkınlık yarattı. Dul maaşı alabilmek için birlikte yaşadığı kişiyle 43 yılda tam 12 defa boşanıp evlenen kadının 326 bin Euro haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Ülkenin emeklilik sistemini dolandıran çift hakkında soruşturma başlatıldı.

Avusturya'da yaşayan evli bir çiftin uyguladığı dolandırıcılık yöntemi akıllara durgunluk verdi. Haksız kazanç elde etmek üzere bir plan hazırlayan çift, bireyler yerine ülkenin emeklilik sistemini hedef aldı.

43 YILDA 12 KEZ EVLENİP BOŞANDILAR

Son 43 yıl içerisinde tam 12 kez evlenip boşanan çiftin hareketlerini inceleme altına alan hükümet yetkilileri, dolandırıcılığı ancak son boşanma davasında ortaya çıkarabildi.

326 BİN EURO KAZANÇ ELDE ETTİLER

Uyguladıkları yöntemle emeklilik sisteminden toplam 326 bin Euro haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çiftin hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Evli çiftten akıllara durgunluk veren dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar

HER YENİ EVLİLİĞİ ÜÇ YIL SÜRDÜ

Newseek'te yer alan habere göre, toplamda 13 kez evlendiği iddia edilen kadının, 1981 yılında ilk eşinin ölümünden sonra devletten "dul maaşı" almaya başladığı, ardından bir yıl içinde kendisinden birkaç yaş küçük olan ikinci eşiyle evlendiği ifade ediliyor. Altı yıl sonra ise eşinin kamyon şoförü olarak çalışması nedeniyle "onarılamaz bir şekilde bozulan" evliliklerini sonlandırdığı ve bu ayrılıkla birlikte, her yeni evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü bir evlenme-boşanma döngüsünün başladığı belirlendi.

BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, çift tüm süreç boyunca aslında birlikte yaşamaya devam etti. Ancak resmi olarak ayrılıp barışarak Avusturya'nın emeklilik sigortası sistemini dolandırdılar. Yasa gereği, kadın her boşandığında dul maaşı almaya devam ediyor ve evlendiği her yeni eş için 27 bin Euro tazminat talep edebiliyordu. Yıllar boyunca bu yöntemle kazanç sağlayan çiftin toplamda 326 bin Euro elde ettiği ortaya çıktı.

Evli çiftten akıllara durgunluk veren dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar

HALA RESMİ OLARAK EVLİLER

Çift, emeklilik fonu ödeme yapmayı reddedince dava açtı ancak Avusturya Yüksek Mahkemesi, mart ayında, çiftin yasal boşluklardan yararlanmasının haksız olduğuna karar verdi. Mahkemenin ardından polis, "ciddi dolandırıcılık" suçlamasıyla çifte soruşturma başlattı. İlginç bir şekilde, çiftin 12. boşanmaları yetkililer tarafından tanınmadığı için hâlâ resmî olarak evli sayıldıkları öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Evli çiftten akıllara durgunluk veren dolandırıcılık
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